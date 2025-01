India Women U19 vs Malaysia Women U19: 31 पर किया ढेर, 2.5 ओवर में 32 रन बनाकर 10 विकेट से जीत, वैष्णवी शर्मा कमाल, 4 ओवर, 1 मेडन, 5 रन और 5 विकेट

Highlights India Women U19 vs Malaysia Women U19: वैष्णवी शर्मा ने 5 रन देकर 5 विकेट निकाले। India Women U19 vs Malaysia Women U19: वैष्णवी शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। India Women U19 vs Malaysia Women U19: आयुषी शुक्ला ने तीन विकेट लेकर योगदान दिया।

India Women U19 vs Malaysia Women U19: कमाल का मैच और भारत ने 10 विकेट से मारी बाजी। भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने मंगलवार को कुआलालंपुर के बेयूमास ओवल में मलेशिया के खिलाफ अपनी टीम के अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप मैच के दौरान हैट्रिक ली। इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 5 रन देकर 5 विकेट निकाले। भारत ने मेजबान टीम को केवल 14.3 ओवर में 31 रन पर आउट कर दिया, जिसमें वैष्णवी ने पांच विकेट लिए। आयुषी शुक्ला ने तीन विकेट लेकर योगदान दिया, जबकि जोशिता वीजे ने एक विकेट लिया।

First hat-trick of #U19WorldCup 2025 ✅

Five-wicket haul ✅



Vaishnavi Sharma takes home the @aramco POTM for her dream spell against Malaysia 👏 pic.twitter.com/feKMutFVT9 — ICC (@ICC) January 21, 2025

HAT-TRICK ALERT 🚨



Vaishnavi Sharma picks three wickets in a row against Malaysia 🔥



Catch the highlights 🎥⬇#U19WorldCuphttps://t.co/Z0jnyTnl7spic.twitter.com/xslSLJjjmU— ICC (@ICC) January 21, 2025

19 वर्षीय वैष्णवी ने नूर ऐन बिंटी रोसलान, नूर इस्मा दानिया और सिटी नाज़वाह के विकेट लिए जब मलेशिया 30 रन पर था और अपनी हैट्रिक पूरी की। भारतीय सलामी बल्लेबाजों गोंगडी त्रिशा और जी कमलिनी ने 2.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर 10 विकेट से जीत हासिल कर ली। गत चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज पर नौ विकेट से जीत हासिल कर महिला टी20 विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की।

Innings Break!



Vaishnavi Sharma takes 5️⃣ wickets including a hattrick 💥 👏#TeamIndia need to chase a target of 32 🎯



Updates ▶️ https://t.co/3K1CCzgAYK#MASvIND | #U19WorldCuppic.twitter.com/cvRlpKFiR2 — BCCI Women (@BCCIWomen) January 21, 2025

For her exceptional bowling performance including a hat-trick and a five wicket haul, Vaishnavi Sharma is the Player of the Match 👏 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/3K1CCzgAYK#TeamIndia | #MASvIND | #U19WorldCuppic.twitter.com/Wu1IaGRQC9— BCCI Women (@BCCIWomen) January 21, 2025

पदार्पण कर रही बायें हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाते हुए हैट्रिक समेत पांच रन देकर पांच विकेट लिए, जिसकी मदद से भारत ने मलेशिया को मंगलवार को दस विकेट से हराया। वैष्णवी और बायें हाथ की स्पिनर आयुषी शुक्ला (आठ रन देकर तीन विकेट) ने मलेशियाई बल्लेबाजी की रीढ तोड़ दी।

पूरी टीम 14 . 3 ओवर में 31 रन पर आउट हो गई । भारत ने 2 . 5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जी तृषा ने 12 गेंद में पांच चौकों की मदद से नाबाद 27 रन बनाये। भारत अब चार अंक लेकर ग्रुप में शीर्ष पर है । श्रीलंका के भी चार अंक है लेकिन भारत का रन औसत (प्लस 9.1) श्रीलंका (प्लस 5.5) से बेहतर है।

पिच से मिल रहे टर्न और उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए वैष्णवी ने मलेशिया को एक के बाद एक झटके दिये। उन्होंने नूरिन बिन्ती रोसलान, नूर इस्मा दानिया और सिति नाजवान को लगातार तीन गेंदों पर आउट किया। उन्होंने 14वें ओवर में हैट्रिक ली जब मलेशिया का स्कोर नौ विकेट पर 30 रन हो गया।

वैष्णवी ने मैच के बाद कहा ,‘यह सपने जैसा पदार्पण हुआ है जिसमें हैट्रिक और पांच विकेट मिले। मैं भारत के सीनियर स्पिनरों राधा यादव और रविंद्र जडेजा को आदर्श मानती हूं।’ भारतीय गेंदबाजों ने दस वाइड गेंदें नहीं डाली होती तो मलेशिया का स्कोर और खराब होता।