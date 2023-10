Ind Vs Eng: विश्व कप में नौवीं बार भारत का होगा इंग्लैंड से सामना, जानिए किस टीम का रहा पलड़ा भारी

Highlights नौवीं बार विश्व कप में भारत का इंग्लैंड से होगा आमना सामना विश्व कप में भारत ने तीन बार इंग्लैंड पर जीत हासिल की साल 2019 में इंग्लैंड ने भारत को हराया था

Ind Vs Eng: विश्व कप 2023 में टीम इंडिया का विजयी अभियान अब लखनऊ पहुंच चुका है। हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया पांच मैच लगातार जीतकर आज इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में पूरे जोश के साथ उतरने वाली है। वहीं विश्व कप में लगातार हार का सामना कर रही इंग्लैंड के पास भी भारत के सामने बाउंस बैक करने का एक मौका है। हालांकि अब तक विश्व कप के इतिहास में भारत पर इंग्लैंड की टीम हावी रही है। चलिए जानते हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ दिलचस्प आंकड़े।

Hosts take on the defending champions 👊



Who takes home the points in Lucknow?#CWC23 | #INDvENGpic.twitter.com/Ntc6NHhWxO — ICC (@ICC) October 29, 2023

नौवीं बार आमना सामना

विश्व कप 2023 में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीम नौवीं बार एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इससे पहले इंग्लैंड के ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड है। भारत और इंग्लैंड के बीच 8 मैच खेले गए। जिसमें भारत ने तीन मैच में जीत हासिल की। वहीं इंग्लैंड ने 4 मैच में जीत हासिल की। एक मैच का परिणाम नहीं आया है। साल 2019 के विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराया था।

#WATCH | Lucknow, UP: An Indian fan Aditya Kumar says, "Rohit Sharma will hit a double century and he will hit 10+ sixes. We hope we get to see 2 -3 overs from him. We are so excited, we have not slept in two days. Virat will also hit a century this time. England will give a… pic.twitter.com/OsdpEFSdA0 — ANI (@ANI) October 29, 2023



एक नजर में विश्व कप के परिणाम देखें

1975 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में इंग्लैंड की 202 रनों से जीत हुई, 1983 में इंडिया छह विकेट से जीता, 1987 में इंग्लैंड 35 रनों से जीता, 1992 में इंग्लैंड 9 रनों से जीता, 1999 में इंडिया 63 रनों से जीत हासिल की, 2003 में इंडिया 82 रनों से जीता, 2011 में मैच का परिणाम नहीं निकला और साल 2019 में इंग्लैंड 31 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब रहा।

#WATCH | Lucknow, UP: "India will win. But we should not assume any player is weaker because everyone comes to win... England is also one of the top teams. England will give a tough fight...," says Indian Cricket fan Prem Narayan. pic.twitter.com/JE95yGtrYj — ANI (@ANI) October 29, 2023

विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर

बेंगलुरु में 2011 के विश्व कप में एंड्रयू स्ट्रॉस ने 145 गेंदों पर 158 रनों की शानदार पारी खेली।लंडन में डेनिस एमिस ने साल 1975 में 147 गेंदों पर 137 रन बनाए। बेंगलुरु में साल 2011 में सचिन तेंदुलकर ने 115 गेंदों पर 120 रन बनाए।

#WATCH | Lucknow, UP: Ahead of the India vs England match at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow, Team India's fans cheer outside the stadium. pic.twitter.com/AhvKtDo0kn — ANI (@ANI) October 29, 2023

दोनों टीम के गेंदबाजों की बेस्ट बॉलिंग आंकड़े

साल 2003 डरबन में आशीष नेहरा ने 10 ओवर में 23 रन देकर 6 विकेट लिए। साल 2011 में टिम ब्रेसनेन ने 10 ओवर में 48 रन देकर 5 विकेट लिए। मोहम्मद शामी ने साल 2019 में 69 रन देकर पांच विकेट लिए।