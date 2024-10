India W v New Zealand W: कलई खुली?, बॉलिंग, क्षेत्ररक्षण और बैटिंग में फेल हरमनप्रीत बिग्रेड, 10 मैच हार को किया खत्म, टीम इंडिया ने बनाए शर्मनाक रिकॉर्ड!, देखें लिस्ट

Highlights India W v New Zealand W Highlights: सोफी डिवाइन महिला टी20 विश्व कप खेल में नंबर 4 या उससे नीचे से 50 से अधिक स्कोर दर्ज करने वाली पहली न्यूजीलैंड बल्लेबाज हैं। India W v New Zealand W Highlights: डिवाइन के अर्धशतक से चार विकेट पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। India W v New Zealand W Highlights: अनुभवी कप्तान सोफी डिवाइन ने कमाल की पारी खेली और नाबाद 57 रन बनाए।

India W v New Zealand W Highlights: भारतीय फैंस टीम इंडिया से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। महिला टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में भारत को 58 रनों से हार मिली। इसके साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ी कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। न्यूजीलैंड को विश्व कप में लगातार 10 मैच में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन भारतीय टीम को हराकर पहली जीत दर्ज की। अनुभवी कप्तान सोफी डिवाइन ने कमाल की पारी खेली और नाबाद 57 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने टी20 में भारत के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज कर अपने पिछले 10 मैच के हार के सिलसिले को भी समाप्त किया।

सोफी डिवाइन महिला टी20 विश्व कप खेल में नंबर 4 या उससे नीचे से 50 से अधिक स्कोर दर्ज करने वाली पहली न्यूजीलैंड बल्लेबाज हैं। पिछला उच्चतम स्कोर फ्रांसिस मैके के नाम था। फ्रांसिस मैके ने गाले में 2012 में दक्षिण अफ्रीका महिला के खिलाफ 49 रन की पारी खेली थी।

India W v New Zealand W Highlights: महिला टी20 विश्व कप (भारत) में सबसे महंगी गेंदबाजीः

0/52 - शिखा पांडे बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2020 फाइनल

0/45 - दीप्ति शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, दुबई, 2024

0/41 - रेणुका सिंह बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2023

1/39 - दीप्ति शर्मा बनाम पाकिस्तान, केप टाउन, 2023

India W v New Zealand W Highlights: T20 WC में IND-W की सबसे बड़ी हार का अंतर (रनों के हिसाब से)-

85 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2020 फाइनल

58 रन बनाम न्यूजीलैंड, दुबई, 2024

52 रन बनाम न्यूजीलैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2009

22 रन बनाम श्रीलंका, सिलहट, 2014।

भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा जो चुनौती पेश किये बिना 19 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद मुश्किल पिच पर डिवाइन के अर्धशतक से चार विकेट पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

35 वर्षीय डिवाइन ने इसके बाद अपनी धीमी गेंदबाजों का बेहतरीन इस्तेमाल कर भारतीय टीम को परेशान किया और फिर अपने तेज गेंदबाजों से भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। पिच पर स्ट्रोक खेलना मुश्किल लग रहा था लेकिन डिवाइन ने 36 गेंद की अपनी पारी के दौरान सात चौके जड़े।

दीप्ति शर्मा (चार ओवर में बिना विकेट झटके 45 रन) को छोड़कर ज्यादातर भारतीय गेंदबाजों ने पिच का अच्छा इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड के लिए युवा जॉर्जिया प्लिमर ने 34 रन और अनुभवी सूजी बेट्स ने 27 रन का योगदान दिया तथा पावरप्ले में 55 रन जोड़े। वहीं भारतीय टीम ने पहले छह ओवर में शेफाली वर्मा (2), स्मृति मंधाना (12) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (15) के विकेट 43 रन पर खो दिये।

डिवाइन और ब्रुक हालिडे (12 गेंद में 16 रन) ने महज 4.2 ओवर में 46 रन की साझेदारी निभाई जिससे पिच को देखते हुए न्यूजीलैंड अच्छा स्कोर बनाने में सफल रही। भारत की शुरूआत काफी खराब रही। टीम ने दूसरे ही ओवर में युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली का विकेट गंवा दिया जो ईडन कार्सन की गेंद पर उन्हें ही कैच देकर आउट हो गईं।

दूसरी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 12 रन की पारी के दौरान दो बार गेंद सीमारेखा के पार करायी जिससे उनके बड़ी पारी खेलने की उम्मीद थी, पर वह भी कार्सन की गेंद का शिकार हो गईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर (15 रन) भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकीं और तेज गेंदबाज रोजमेरी मेयर की गेंद पर पगबाधा आउट हुईं।

भारत ने इस तरह पावरप्ले में 42 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे। न्यूजीलैंड की स्पिनर लिया तहुहू ने फिर कहर बरपाया। उन्होंने अपने चार ओवर में 15 ओवर देकर तीन विकेट झटक लिये। उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स (13 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष (12 रन) को पवेलियन पहुंचाया। इस तरह 11वें ओवर तक 70 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।

फिर बाकी पांच विकेट 32 रन के अंदर गिर गये। न्यूजीलैंड की कप्तान डिवाइन ने बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने का फैसला किया, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन किया और श्रेयंका पाटिल पर घुटने के बल बैठकर कवर ड्राइव शॉट से अपना अर्धशतक पूरा किया। जेमिमा रोड्रिग्स को छोड़कर भारत का क्षेत्ररक्षण काफी खराब रहा।

सूजी और जॉर्जिया ने किस्मत और भारत के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए पावरप्ले में 55 रन जोड़े। भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह (27 रन देकर दो विकेट) के खराब क्षेत्ररक्षण से भारत ने एक बाउंड्री गंवायी और अरूंधति रेड्डी (28 रन देकर एक विकेट) के ओवर में ऋचा घोष भी बेट्स का ऊंचा कैच लपकने में नाकाम रही जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ गईं।

लेग स्पिनर सोभना आशा (एक विकेट) ने पावरप्ले के बाद जब गेंदबाजी शुरू की तो उन्होंने न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगाया। दूसरे छोर पर रेड्डी ने अपनी गेंदों से दबाव बनाया जिससे भारत ने तीन गेंद के अंदर न्यूजीलैंड की सलामी बल्लेबाजों को आउट कर वापसी की।