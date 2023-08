India Vs West Indies 1st T20: भारत-वेस्टइंडीज टीम पर शिकंजा, धीमी ओवर गति पर जुर्माना, टीम इंडिया पर पांच प्रतिशत और इंडीज पर 10 प्रतिशत

Highlights भारत पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। वेस्टइंडीज पर फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। मैदानी अंपायर ग्रेगरी ब्रेथवेट और पैट्रिक गुस्टर्ड, निगेल डुगुइड और लेस्ली रीफर ने आरोप लगाए थे।

India Vs West Indies 1st T20: भारत और वेस्टइंडीज टीम पर शिकंजा कस दिया गया है। भारतीय टीम को पहले टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीम पर पहले टी20I के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है। टीमें अपनी गेंदबाजी पारी के दौरान न्यूनतम ओवर गति से पीछे रह गईं।

उन पर जुर्माना लगाया गया। भारत ने अपनी गेंदबाजी पारी के दौरान एक ओवर कम डाला, जिसके कारण मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज ने दो ओवर कम फेंके, जिससे उनके खिलाड़ियों की मैच फीस में दस प्रतिशत की कटौती हुई।

Slow over-rate fines were handed to both India and West Indies for the first #WIvIND T20I.



