India vs United Arab Emirates Asia Cup: 4.1 ओवर, 11 रन और 7 विकेट?, पहले मैच में छाए कुलदीप यादव और शिवम दुबे की जोड़ी

India vs United Arab Emirates Asia Cup live: भारत ने कुलदीप यादव के चार और शिवम दुबे के तीन विकेट से बुधवार को यहां एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर कर दिया। यूएई के लिए अलीशान शराफू (22 रन) और मोहम्मद वसीम (19 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट जबकि शिवम दुबे ने दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट हासिल किए। संयुक्त अरब अमीरात की टीम 57 रन पर ढेर हो गई।
कुलदीप को इंग्लैंड में लगातार पांच टेस्ट में अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था। पर उन्होंने कुशलता से गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट झटके। जसप्रीत बमराह ने तीन ओवर में 19 रन देकर एक विकेट झटका। उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर से केरल में जन्में शराफू (17 गेंद) को आउट कर दिया जिन्होंने तब तक तीन चौके और एक छक्के की मदद से अच्छी शुरुआत की थी।
बुमराह के शराफू को बोल्ड करते ही यूएई की शानदार शुरुआत निराशा में तब्दील हो गई क्योंकि इसके बाद उसके बल्लेबाजों के डगआउट लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। एसोसिएट देशों के खिलाड़ी नियमित रूप से कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती (दो ओवर में चार रन देकर एक विकेट) और अक्षर पटेल (तीन ओवर में 13 रन देकर एक विकेट) जैसे स्पिनरों की तिकड़ी से नहीं खेलते तो उन्हें नहीं पता कि उनका सामना किस तरह किया जाए। शिवम दुबे (दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट) ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों को शानदार अंदाज में आउट किया।
दुबे की गेंदबाजी टी20 विश्व कप में अहम होने वाली है। राहुल चोपड़ा ने कुलदीप के खिलाफ शॉट लगाने की कोशिश की ताकि टीम को मुश्किल से बाहर कर सकें लेकिन लांग ऑन पर कैच आउट हो गए जबकि हर्षित कौशिक को चाइनामैन की गुगली से निपटने का कोई अंदाजा नहीं था।
कप्तान मुहम्मद वसीम (22 गेंद) को रन बनाने में दिक्कत हुई और उन्होंने कुलदीप की गेंद पर स्वीप करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने 81 गेंदें फेंकी (13.1 ओवर में) जिसमें दो वाइड भी शामिल थीं। इसमें से यूएई के बल्लेबाज 52 गेंद पर कोई रन नहीं बना सके।