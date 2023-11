Kohli vs Tendulkar 2023: किंग कोहली ने मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, इस मामले में आगे निकले

Highlights किंग विराट कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोहली को तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 34 रनों की जरूरत थी। कोहली (48) तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से भी एक पीछे हैं।

India vs Sri Lanka ODI World Cup 2023: भारतीय टीम के स्तंभ और किंग विराट कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज्यादातर मौकों पर एक कैलेंडर वर्ष में 1000 वनडे रन का आंकड़ा पार किया है। कोहली को 10 रन पर चमीरा ने कैच छोड़ दिया था।

दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार को विश्व कप मुकाबले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार 1000 रन बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तेंदुलकर ने एकदिवसीय में कैलेंडर वर्ष में सात बार 1000 से अधिक रन बनाये है जबकि कोहली ने आठवीं बार यह कारनामा किया।

इस साल वनडे में सबसे ज्यादा 50+ स्कोरः (Most 50+ scores in ODIs this year)-

12-शुभमन गिल*

11- पथुम निसांका

11- बाबर आजम

10- रोहित शर्मा

10-विराट कोहली।

इस मैच से पहले कोहली के नाम इस साल 966 रन थे। वह 94 गेंद में 88 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में 11 ओवर में महीश तीक्षणा के खिलाफ एक रन लेकर कोहली ने मौजूदा वर्ष में 23 मैचों में 1000 रन के आंकड़े को छुआ। तेंदुलकर ने साल 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003 और 2007 में वनडे क्रिकेट में 1000 रन से अधिक बनाये थे।

जबकि कोहली ने 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 और 2023 में इस उपलब्धि को अपने नाम किया। कोहली हालांकि एकदिवसीय में तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गये। वह 94 गेंद में 88 रन बनाकर आउट हुए। उनके नाम एकदिवसीय में 288 मैचों में 48 शतक है जबकि तेंदुलकर ने 463 एकदिवसीय मैचों में 49 शतक लगाये हैं।

कोहली को तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 34 रनों की जरूरत थी। कोहली (48) तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से भी एक पीछे हैं। इससे पहले, श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को बढ़त दिलाने के बाद मदुशंका की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया।