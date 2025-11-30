IND vs SA 1st ODI LIVE: भारत बनाम साउथ अफ्रीका का रांची से लाइव मैच अपडेट

India vs South Africa Today Match Live: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज रांची में तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेला जा रहा है। मैच में दो दिग्गजों रोहित और कोहली पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं, भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल हैं और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा हैं। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने रांची के मैदान में उतरेगी, मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, वहीं टॉस आधे घंटे पहले 1:00 बजे होगा। मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।

भारत की टीम इस प्रकार है, केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस प्रकार है, तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्क्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी , रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।

