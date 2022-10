टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, दक्षिण अफ्रीका को अंतिम वनडे में 7 विकेट से हराया

Highlights बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव की अगुआई में स्पिन तिकड़ी ने आठ विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी पांच ओवर में 17 रन देकर दो विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका इस साल यह दूसरा सबसे कम स्कोर है।

India vs South Africa, 3rd ODI 2022: भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी।

India complete a thumping win to seal a 2-1 series victory

टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए दूसरा और तीसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका का भारत के खिलाफ सबसे कम वनडे स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 99 रन बनाकर आउट हो गई। केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे।

For his terrific 4-wicket haul, @imkuldeep18 bags the Player of the Match award

कप्तान शिखर धवन 14 गेंद में 8 रन बनाकर रनआउट हो गए। रांची वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले इशान किशन 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल ने धमाकेदार पारी खेली। पिछले मैच में शतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर ने गिल का साथ निभाया। गिल ने 49 रन की पारी खेली।

Vice-captain finishes off in style!



An all-around performance from #TeamIndia to win the final ODI and clinch the series 2-1.



Scorecard

बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव की अगुआई में स्पिन तिकड़ी ने आठ विकेट चटकाए। कुलदीप (4.1 ओवर में 18 रन पर चार विकेट), आफ स्पिनर वाशिंगटन संदर (चार ओवर में 15 रन पर दो विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद (सात ओवर में 32 रन पर दो विकेट) ने मिलकर 15.1 ओवर में 65 रन देकर आठ विकेट चटकाए जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में सिमट गई।

SOUND with two crisp shots against Marco Jansen



Don't miss the LIVE coverage of the match

दक्षिण अफ्रीका के 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (57 गेंद में 49 रन, आठ चौके) की उम्दा पारी से 19.1 ओवर में ही तीन विकेट पर 105 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 23 गेंद में नाबाद 28 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के मारे।

गेंद शेष रहने के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। मेजबान टीम ने 185 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की जबकि इससे पहले चार फरवरी 2018 को सेंचुरियन में उसने इस टीम को 177 गेंद शेष रहते हराया था। भारत की इस साल यह 38वीं अंतरराष्ट्रीय (सभी प्रारूपों में) जीत है।

उसने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक जीत के ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिसने 2003 में यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत ने इसके साथ ही इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय श्रृंखला में 0-3 की हार का बदला भी चुक्ता कर लिया। कुलदीप (4.1 ओवर में 18 रन पर चार विकेट), ऑफ स्पिनर वाशिंगटन संदर (चार ओवर में 15 रन पर दो विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद (सात ओवर में 32 रन पर दो विकेट) की बलखाती गेंदों के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम 99 रन पर सिमट गई जो भारतीय सरजमीं पर उसका सबसे कम स्कोर है।

स्पिन तिकड़ी ने मिलकर 15.1 ओवर में 65 रन देकर आठ विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी पांच ओवर में 17 रन देकर दो विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हेनरिक क्लासेन (34) शीर्ष स्कोर रहे। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान (15) और मार्को जेनसन (14) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए।

दक्षिण अफ्रीका का इस साल यह दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले टीम 22 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में सिर्फ 83 रन पर सिमट गई थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को गिल और कप्तान शिखर धवन (08) ने पहले विकेट के लिए 6.1 ओवर में 42 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई।

गिल शुरुआत से ही लय में दिखे। उन्होंने मार्को जेनसन के पहले ओवर में चौके के साथ खाता खोला और फिर इस तेज गेंदबाज पर तीन और चौके मारे। धवन ने लुंगी एनगिडी पर चौका जड़ा लेकिन वह गिल के साथ गलतफहमी का शिकार होकर रन आउट हो गए। धवन ने ब्योर्न फोर्टुइन की गेंद को प्वाइंट पर खेला।

गिल ने पहले उन्हें रन के लिए बुलाया और फिर वापसी भेज दिया। धवन के हालांकि क्रीज पर पहुंचने से पहले ही जेनसन के थ्रो पर विकेटकीपर डिकॉक ने उनके स्टंप उखाड़ दिए। इशान किशन (10) ने फोर्टुइन पर चौके से खाता खोला। भारत के रनों का अर्धशतक 10वें ओवर में पूरा हुआ।

इशान ने फोर्टुइन पर एक और चौका मारा लेकिन अगली गेंद पर डिकॉक को कैच दे बैठे। श्रेयस अय्यर भाग्यशाली रहे जब एनरिच नोर्किया की शॉर्ट गेंद को अपर कट किया लेकिन थर्ड मैन पर जेनसन ने उनका कैच टपका दिया और गेंद छह रन के लिए चली गई। अय्यर ने इसके बाद फोर्टुइन पर भी दो चौके मारे।

गिल ने भी जेनसन और एनगिडी पर चौके जड़े। भारत जब लक्ष्य से सिर्फ तीन रन दूर था तब गिल एनगिडी की गेंद पर पगबाधा हो गए। अय्यर ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर जेसन पर छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई। संजू सैमसन दो बनाकर नाबाद रहे। धवन ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्यौता दिया और उनके फैसले को सही साबित करने में गेंदबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 10 ओवर में 26 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए थे और टीम इससे कभी नहीं उबर पाई। लगातार दो दिन की बारिश के बाद पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। भारत ने गेंदबाजी का आगाज वाशिंगटन से हराया।

उन्होंने अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में ही क्विंटन डिकॉक (06) को आवेश खान के हाथों कैच करा दिया। सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान (15) ने सिराज के तीन ओवर में तीन चौके मारे लेकिन इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर आवेश को कैच दे बैठे।

सिराज ने अपने अगले ओवर में रीजा हेंड्रिक्स (03) को भी शॉर्ट फाइन पर स्थानापन्न खिलाड़ी रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराया जबकि शाहबाज ने ऐडन मार्कराम (09) को पवेलियन भेजा। क्लासेन ने शारदुल ठाकुर, शाहबाज और वाशिंगटन पर चौके मारे। वाशिंगटन ने सीधी गेंद पर डेविड मिलर (07) को बोल्ड करके दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 66 रन पर पांच विकेट किया।

इसके बाद कुलदीप की फिरकी का जादू दिखा। कुलदीप ने एंडिले फेहलुकवायो (05) को बोल्ड करने के बाद ब्योर्न फोर्टुइन (01) और एनरिच नोर्किया (00) को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजा। उन्होंने जेनसन को डीप स्क्वायर लेग में आवेश के हाथों कैच कराके दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंत किया। दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम छह विकेट सिर्फ 33 रन पर गंवाए। इससे पहले मैदान गीला होने के कारण मैच आधा घंटा देर से शुरू किया