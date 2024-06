2024 ICC Men's T20 World Cup: आज से क्रिकेट महाकुंभ, यहां देखें टीम इंडिया खिलाड़ियों की पूरी सूची, भारत में मैच का समय और लाइव स्ट्रीमिंग

Highlights 2024 ICC Men's T20 World Cup: 16 घंटे की विमान यात्रा कर यहां पहुंचे है। 2024 ICC Men's T20 World Cup: इंडियन प्रीमियर लीग के 15 मैचों में 741 रन बनाए हैं। 2024 ICC Men's T20 World Cup: अधिक मैच अभ्यास की आवश्यकता नहीं है।

2024 ICC Men's T20 World Cup: संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 आज से शुरू हो रहा है। इस बहुप्रतीक्षित क्रिकेट महाकुंभ में कई पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे और कई नए रिकॉर्ड बनेंगे। भारत के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम के अन्य सदस्यों के पांच दिन बाद शुक्रवार को पहुंचे, लेकिन शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ उनके अभ्यास मैच खेलने पर संशय है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक वरिष्ठ सूत्र ने उनके आगमन की पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘विराट कोहली ने टीम होटल में पहुंच गये है और लंबी उड़ान के बाद वह आराम करेंगे।’’ कोहली 16 घंटे की विमान यात्रा कर यहां पहुंचे है। बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को अभ्यास मैच में उनकी भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं।

Back in the Indian kit after more than 16 months 👕🇮🇳#RishabhPant#T20WorldCuppic.twitter.com/EKkrOMwVZr — ICC (@ICC) May 29, 2024

भारत की टीम:रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान।

Some amazing first impressions of Nassau County International Cricket Stadium from the captains of India and Bangladesh at the #T20WorldCup 😲



Details 👇 https://t.co/LlbkSksYLs — ICC (@ICC) May 31, 2024

कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग के 15 मैचों में 741 रन बनाए हैं। ऐसे में उन्हें अधिक मैच अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। उनके पास पांच जून को आयरलैंड के खिलाफ टीम के शुरुआती मैच से नेट सत्र में समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। शुक्रवार की सुबह वैकल्पिक अभ्यास सत्र में रिंकू सिंह, शिवम दुबे और मोहम्मद सिराज ने सहयोगी स्टाफ के मार्गदर्शन में पसीना बहाया।

कोहली से पहले भारतीय दल दो टुकड़ियों में 25 और 28 मई को यहां पहुंचा था। ऐसे दो क्रिकेटर मिलना मुश्किल है जो एक-दूसरे से इतने अलग हों लेकिन फिर भी भाग्य के धागे से इतने करीब से जुड़े हों जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित ने शीर्ष स्तर के क्रिकेट में शुरुआत 2007 में बेलफास्ट में की जबकि कोहली ने इससे एक साल बाद दांबुला में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला।

एक साथ चले इस सफर का एक और दिलचस्प अध्याय संभवतः अगले महीने कैरेबियाई द्वीपों में समाप्त हो जाएगा। अगला टी20 विश्व कप 2026 में है जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे लेकिन तब रोहित 40 बरस के होने वाले होगे और कोहली 38 वर्ष के होंगे। एकदिवसीय (50 ओवर) प्रारूप का विश्व कप इसके एक और साल बाद होगा।

टी20 विश्व कप से पहले अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम के पास खुद को परखने का मौका

भारतीय टीम टी20 विश्व कप में पांच जून को होने वाले अपने शुरुआती मुकाबले से पहले शनिवार को यहां जब बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसके सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्ले से प्रभावी योगदान देकर अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे तो वहीं अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का साथी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

इस टीम के सभी 15 खिलाड़ी अपनी-अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के नियमित एकादश के सदस्य हैं। इनमें से किसी भी खिलाड़ी को प्रतिभा के मामले में कम नहीं आंका जा सकता लेकिन विश्व कप के 13 साल के सूखे को खत्म करने के लिए टीम की सबसे बड़ी चुनौती सही संयोजन को ढूंढने की होगी। ऐसे में यह अभ्यास मैच काफी महत्वपूर्ण होगा।

Nassau County International Cricket Stadium gears up for the warm-up match between India and Bangladesh ahead of the #T20WorldCup 🏏



Purchase tickets to Premium Club Lounge for the massive games in New York, including India vs. Pakistan 👉 https://t.co/DwUbSZcDGmpic.twitter.com/e69wZuEu1J — ICC (@ICC) May 31, 2024

विराट कोहली इस मैच के शुरू होने से कुछ समय पहले अमेरिका पहुंचेंगे ऐसे उनके इस मैच को खेलने की संभावना कम है। भारतीय टीम बाकी के सभी 14 खिलाड़ियों को इस मैच में आजमाना चाहेगी क्योंकि इस मुकाबले को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। टीम के अधिकांश सदस्यों को आईपीएल के बाद दो सप्ताह का विश्राम मिला है।

The ICC Men’s T20 World Cup 2024 ambassador @YUVSTRONG12 gave a lesson in cricket during his @GMA appearance 🤓#T20WorldCuppic.twitter.com/Qiue3WbO5j — ICC (@ICC) May 31, 2024

ऐसे में यह सभी खिलाड़ियों के लिए लय परखने का अवसर होगा। कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को दो ऐसे क्षेत्र है जहां विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जायसवाल के लय में होने के बाद भी एकादश में जगह देना एक मुद्दा होगा क्योंकि इससे शिवम दुबे जैसे पावर-हिटर को बाहर बैठना पड़ सकता है।

पहले से माना जा रहा है कि जायसवाल को बाहर बैठना पड़ सकता है क्योंकि इससे न केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा को पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा बल्कि आखिरी ओवरों में सहजता से बड़े शॉट खेलने वाले दुबे को एकादश में मौका मिलेगा। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना से शुक्रवार को जब एक कार्यक्रम में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘ दुबे को भी किसी तरह से टीम में जगह देनी होगी। वह जिस तरह से खड़े-खड़े छक्के लगाता है उस तरह की क्षमता बहुत कम खिलाड़ियों के पास है।

Who will be lifting the trophy at the end of the month? 🏆 👀#T20WorldCuppic.twitter.com/AvXU5AsP1v — ICC (@ICC) June 1, 2024

इससे पहले हमने युवराज सिंह और (महेंद्र सिंह) धोनी भाई को ऐसा करते देखा है । दुबे तुरुप का इक्का है लेकिन जायसवाल की मौजूदगी में उसे जगह मिलना मुश्किल होगा।’’ भारत के लिए सभी प्रारूपों में लगभग 8000 रन बनाने वाले इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘‘ कप्तान (रोहित शर्मा) को यह मुश्किल फैसला लेना होगा।

💪 Comeback from injury

💥 Art of bowling yorkers

🌟 Advice to juniors



India quick Jasprit Bumrah reveals in an exclusive conversation ahead of the #T20WorldCup 👀 https://t.co/XL9bFTTVGO — ICC (@ICC) June 1, 2024

मेरी समझ से उसे (दुबे) एकादश में रहना चाहिए उसके पास टीम के लिए 20-30 अतिरिक्त रन बनाने की क्षमता है।’’ भारत के लिए दूसरी शुरुआती समस्या जसप्रीत बुमराह के साथ तेज गेंदबाजी करने वाले को तय करना होगा। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज दोनों आईपीएल अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं दिखे।

ऐसे में हरफनमौला हार्दिक पंड्या का महत्व बढ़ जाता है। टीम को उनसे इस मामले में अपने कोटे के चार ओवर डालने की उम्मीद होगी। भारतीय टीम के सामने इस अभ्यास मैच में धीमी पिच पर शाकिब अल हसन और महेदी हसन के साथ बायें हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान से निपटने की चुनौती होगी।