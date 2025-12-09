205 छक्के साथ रोहित शर्मा सबसे आगे?, T20I में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, देखिए टॉप-5 की सूची

Highlights India vs South Africa 1st T20I Live Score: लुंगी एनगिडी ने चार ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिये। India vs South Africa 1st T20I Live Score: लुथो सिपामला को दो जबकि डोनोवन फरेरा को एक सफलता मिली। India vs South Africa 1st T20I Live Score: भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

India vs South Africa 1st T20I Live Score: हरफनमौला हार्दिक पंड्या की नाबाद 59 रन की आक्रामक पारी से भारत ने पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में मंगलवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट पर 175 रन बनाये। एशिया कप के बाद चोट से वापसी कर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे पंड्या ने 28 गेंद की नाबाद पारी में चार छक्कों और छह चौकों की मदद से भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। भारत के लिए तिलक वर्मा (32 गेंद में 26), अक्षर पटेल (21 गेंद में 23) अभिषेक शर्मा (12 गेंद में 17) क्रीज पर समय बिताने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने चार ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिये। लुथो सिपामला को दो जबकि डोनोवन फरेरा को एक सफलता मिली।

India vs South Africa 1st T20I Live Score: T20I में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के-

205 - रोहित शर्मा

155- सूर्यकुमार यादव

124-विराट कोहली

100- हार्दिक पंड्या

99- केएल राहुल।

एनगिडी ने अपने शुरुआती दो ओवरों में चोट से वापसी कर रहे शुभमन गिल (चार) और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) को आउट कर दो बड़े झटके दिये। शानदर लय में चल रहे मार्को यानसेन के खिलाफ अभिषेक ने छक्का जड़ हाथ खोला लेकिन शुरुआती ओवरों में वह संघर्ष करते दिखे।

40 से ज़्यादा रनों की साझेदारी के बिना सर्वोच्च टी20I स्कोर (पूर्ण सदस्य टीमें)-

176/8 - न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड, वेलिंगटन, 2019

175/6 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, कटक, 2025

174/8 - दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, टॉन्टन, 2017

174/7 - इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, द ओवल, 2014

174/9 - न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2013

तिलक वर्मा ने छठे ओवर में यानसेन के खिलाफ दो चौके लगाये जिससे टीम ने पावर प्ले में दो विकेट पर 40 रन बनाये। अभिषेक ने सिपामला के खिलाफ दो चौके लगाये लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री के पास यानसेन ने शानदार कैच लपक कर उनकी पारी को खत्म किया।

तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अगले कुछ ओवरों में दौड़कर रन चुराने पर ध्यान दिया। इस दौरान तिलक ने एनरिक नोर्किया के खिलाफ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। भारतीय खिलाड़ी हालांकि रन गति को तेज करने के लिए संघर्ष करते दिखे।

इस बीच एनगिडी ने 12वें ओवर में तिलक वर्मा को आउट कर मैच की अपनी तीसरी सफलता हासिल की। पंड्या ने क्रीज पर आते ही केशव महाराज के खिलाफ दो बड़े छक्के जड़ रन गति को तेज किया तो वहीं दूसरे छोर से अक्षर ने सिपामला की गेंद को दर्शकों के पास भेजकर भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

वह हालांकि अगली गेंद पर प्वाइंट क्षेत्र में फरेरा को कैच दे बैठे। पंड्या पर इसका खास असर नहीं पड़ा और उन्होंने नोर्किया पर करारे प्रहार कर दो चौके लगाये। दूसरे छोर से शिवम दुबे (11) ने एनगिडी के खिलाफ दो चौके लगाकर उनका अच्छा साथ दिया।

वह हालांकि 18वें ओवर में फरेरा की पहली गेंद पर बोल्ड हो गये। भारत ने 19वें ओवर में 18 रन बटोरे जिसमें पंडया ने सिपामला के खिलाफ छक्का और चौका जबकि जितेश शर्मा (नाबाद 10) ने छक्का लगाया। पंड्या ने आखिरी ओवर में नोर्किया के खिलाफ छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया।