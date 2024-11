Highlights India vs South Africa T20I Live Score: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 लाइव स्कोर IND vs SA Live Match at kingsmead Stadium Durban: डरबन के किंग्समीड स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

India vs South Africa T20I Live Score: आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच आज डरबन के किंग्समीड स्टेडियम पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। टॉस का समय रात 8:00 बजे का है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 10 नेटवर्क पर देखा जा सकता है और जियो सिनेमा पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। भारत की प्लेइंग11: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशाक, आवेश खान, यश दयाल, दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्जी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, हेनरिक क्लासेन, पैट्रिक क्रुगर, केशव महाराज, डेविड मिलर, मिहलाली मपोंगवाना, नकाबा पीटर, रयान रिकेल्टन, एंडिले सिमलेन, लूथो सिपम (तीसरा और चौथा मैच के लिए) और ट्रिस्टन स्टब्स

Captain & Chef 🧑‍🍳 SKY introduces two ✌️ new f̶a̶c̶e̶s̶ dishes to the t̶e̶a̶m̶ menu 📜



𝙍𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙏𝙤 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚 - SKY like never seen before #TeamIndia | #SAvIND | @surya_14kumar | @Raman___19pic.twitter.com/brbznUtiZ6 — BCCI (@BCCI) November 8, 2024

