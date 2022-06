India vs SA T20: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में लोकेश राहुल को भारतीय टीम की अगुआई करनी थी। ग्रोइन चोट के कारण बाहर हो गये जिससे अब पूरी सीरीज में नहीं खेल पायेंगे। तो भारत लगातार 13वां टी20 जीतकर नया रिकॉर्ड भी बना लेगा।

India vs SA T20 Series: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने गुरुवार को यहां पहले ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिये इशान किशन और रुतुराज गायकवाड़ पारी का आगाज करेंगे।

A look at the Playing XI for #INDvSA



