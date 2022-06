India vs SA T20 Series: दिल्ली पहुंचे अफ्रीकी खिलाड़ी, टीम इंडिया के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज, जानें कब-कब होंगे मैच, भारत के पास विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका

Highlights दक्षिण अफ्रीका टीम भारत दौरे पर नौ से 19 जून के बीच पांच टी20 मैच खेलेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 सीरीज से आराम दिया गया है। दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन के बाद वापसी कर रहे हैं।

India vs SA T20 Series: दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंची। दोनों टीमों के बीच खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सीरीज 9 जून से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगी।

केएल राहुल इस सीरीज के लिए भारत के कप्तान हैं और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मेजबान टीम के उपकप्तान हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 सीरीज से आराम दिया गया है। दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन के बाद वापसी कर रहे हैं।

Proteas arrive in Delhi for 5-match T20I series against India



Read @ANI Story | https://t.co/ktWWXETvAj#proteas#INDvSApic.twitter.com/LwBKJcQ5Jy