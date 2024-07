IND vs PAK: 108 रनों पर ढेर पाकिस्तान, भारतीय गेंदबाजी के आगे घुटने टेके, देखें वीडियो

Highlights भारत ने पाकिस्तानी टीम को 19.2 ओवर में 108 रन पर ऑल आउट किया 108 रनों पर ढेर पाकिस्तान, 20 ओवर भी नहीं खेली पाकिस्तानी टीम

India vs Pakistan Video Highlights, Womens Asia Cup 2024: गत चैम्पियन भारत के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से शुक्रवार को यहां महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 19.2 ओवर में 108 रन पर समेट दिया।

भारतीय गेंदबाजों में पूजा वस्त्राकर और रेणुका सिंह ने शुरूआती झटके देते हुए दो दो विकेट लिये। दीप्ति शर्मा ने 20 रन देकर तीन विकेट हासिल किये। श्रेयंका पाटिल को भी दो विकेट मिले। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाली पाकिस्तानी महिला टीम की केवल चार खिलाड़ी ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकीं।

सिदरा अमीन 25 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। उनके अलावा फातिमा सना ने नााबद 22, तुबा हसन ने 22 और मुनीबा अली ने 11 रन बनाये। पारी के दोनों छक्के फातिमा सना ने 19वें ओवर में राधा यादव की गेंदों पर लगाये।