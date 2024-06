India vs Pakistan match T20 World Cup 2024: 12 बज गए हैं!, अर्शदीप सिंह पर टिप्पणी, कामरान अकमल पर हरभजन सिंह ने बोला हमला, पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर ने मांगी माफी, देखें

Highlights India vs Pakistan match T20 World Cup 2024: आलोचना की और इतिहास का पाठ भी पढ़ाया। India vs Pakistan match T20 World Cup 2024: वीडियो ने हरभजन सिंह का ध्यान खींचा। India vs Pakistan match T20 World Cup 2024: वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

India vs Pakistan match T20 World Cup 2024: भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर हमेशा जंग बना रहता है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के बयान को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और फैंस ने हमला बोल दिया है। टीम इंडिया स्टार अर्शदीप सिंह पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल की नस्लवादी टिप्पणी की थी। अकमल ने अर्शदीप पर नस्लवादी 'सिख' मजाक किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो ने हरभजन का ध्यान खींचा। आलोचना की और इतिहास का पाठ भी पढ़ाया।

Lakh di laanat tere Kamraan Akhmal.. You should know the history of sikhs before u open ur filthy mouth. We Sikhs saved ur mothers and sisters when they were abducted by invaders, the time invariably was 12 o’clock . Shame on you guys.. Have some Gratitude @KamiAkmal23 😡😡🤬 https://t.co/5gim7hOb6f — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 10, 2024

अकमल ने भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ की गई अपनी अनुचित टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप में खेले गए मैच का विश्लेषण करते हुए कामरान ने अर्शदीप के सिख धर्म का मजाक बनाया जिसका वीडियो वायरल हो गया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की थी।

I deeply regret my recent comments and sincerely apologize to @harbhajan_singh and the Sikh community. My words were inappropriate and disrespectful. I have the utmost respect for Sikhs all over the world and never intended to hurt anyone. I am truly sorry. #Respect#Apology — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) June 10, 2024

कामरान ने हरभजन को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘मुझे हाल में की गई अपनी टिप्पणियों पर गहरा खेद है और मैं हरभजन सिंह और सिख समुदाय से ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं सच में माफी चाहता हूं।’’

कामरान ने पाकिस्तान की पारी के दौरान यह टिप्पणी की। पाकिस्तान को तब 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवर में 17 रन की जरूरत थी। अर्शदीप ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई और भारत ने यह मैच 6 रन से जीता। अकमल ने ओवर से पहले अर्शदीप को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी।

पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा था,‘‘कुछ भी हो सकता है। देखिए अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह को ही करना है। वह अच्छी लय में नहीं दिख रहा है और 12 बज गए हैं।’’ हरभजन ने यह वीडियो रिपोस्ट किया जिसमें अकमल के साथ बैठे अन्य लोगों को भी हंसते हुए दिखाया गया है। भारतीय ऑफ स्पिनर ने इसके लिए अकमल की कड़ी आलोचना की।

हरभजन ने कहा,‘‘आपको अपना गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जान लेना चाहिए। हम सिखों ने आपकी माताओं और बहनों को बचाया जब उन्हें आक्रमणकारियों ने अगवा कर लिया था। समय 12 बजे का था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को.. कुछ तो आभार मानिए।’’