India vs New Zealand ODI Series: ऋषभ पंत की कमी पूरी करेंगे ध्रुव जुरेल, पंत के चोटिल होने के बाद टीम में मिली जगह

India vs New Zealand ODI Series: ध्रुव जुरेल को रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने चोटिल ऋषभ पंत की जगह ली है। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार लय में चल रहे जुरेल रविवार से शुरू हो रही श्रृंखला के लिए टीम से जुड़ चुके हैं। ऋषभ पंत को शनिवार को नेट सत्र में बल्लेबाजी अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था।
बीसीसीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘‘विकेटकीपर ऋषभ पंत को शनिवार दोपहर वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते समय पेट की दाईं ओर मांसपेशियों में अचानक दर्द महसूस हुआ।’’
बीसीसीआई के अनुसार, ‘‘पंत को तुरंत एमआरआई स्कैन के लिए ले जाया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने विशेषज्ञों के साथ उनकी क्लीनिक और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की। जांच में पंत को साइड स्ट्रेन (ऑब्लिक मसल टियर) पाया गया है, जिसके चलते उन्हें वनडे श्रृंखला से बाहर होना पड़ा है।’’
इसके बाद पुरुष चयन समिति ने ध्रुव जुरेल को पंत के स्थान पर टीम में शामिल किया है और वह टीम से जुड़ चुके हैं। जुरेल इस वनडे टीम में रिजर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे। वह शानदार लय में है। उन्होंने उन्होंने पिछली सात पारियों में छह बार 50 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें दो शतक भी शामिल हैं।
वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।