India vs New Zealand highlights, 1st Test: बेंगलुरु में भारी बारिश?, टॉस नहीं हुआ, पहले दिन का खेल रद्द

Highlights India vs New Zealand highlights, 1st Test: सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण सुबह नौ बजे टॉस भी नहीं हो सका। India vs New Zealand highlights, 1st Test: अंपायरों और अन्य मैच अधिकारियों ने मैदान का मुआयना किया। India vs New Zealand highlights, 1st Test: पहले दिन खेल को रद्द कर दिया।

India vs New Zealand highlights, 1st Test: बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण फैंस नाखुश है। बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन बुधवार को खेल रद्द कर दिया। आज टॉस भी नहीं हो सका। अंपायरों और अन्य मैच अधिकारियों ने मैदान का मुआयना किया और पहले दिन खेल को रद्द कर दिया। आउटफील्ड कवर और पिच पर डले कवर की पहली परत मुआयने के लिये हटाई गई तो दर्शक काफी रोमांचित हो गए थे। सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण सुबह नौ बजे टॉस भी नहीं हो सका। खराब मौसम के बावजूद मैदान पर काफी तादाद में दर्शक जमा थे। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इंडोर अभ्यास करते देखकर दर्शक काफी रोमांचित भी हो गए।

