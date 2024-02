India vs England Score: टीम में बुमराह नहीं, डेब्यू में छा गए आकाश दीप, इंग्लैंड सीरीज में 4 खिलाड़ियों ने किया पदार्पण, देखें लिस्ट

Highlights टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 313वें खिलाड़ी हैं। कोच राहुल द्रविड़ ने आकाश दीप को पहली टेस्ट कैप सौंपी। पहले 7 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके।

India vs England Live Score, 4th Test Day 1: इंग्लैंड सीरीज के दौरान भारतीय टीम में 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप ने शानदार डेब्यू किया। पहले 7 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने आकाश दीप को पहली टेस्ट कैप सौंपी। वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 313वें खिलाड़ी हैं। भारत के लिए इस सीरीज में चार खिलाड़ी ने डेब्यू किया। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान और आकाश दीप शामिल हैं। आखिरी बार भारत ने घरेलू सीरीज में इतने सारे प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2000 में किए थे, जब मुरली कार्तिक, वसीम जाफर, मोहम्मद कैफ और निखिल चोपड़ा ने पदार्पण किया था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चौथे टेस्ट में शुक्रवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

इंग्लैंड ने अंतिम एकादश में शोएब बशीर और ओली रॉबिनसन को शामिल किया है जबकि भारतीय टीम में तेज गेंदबाज आकाश दीप पदार्पण करेंगे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है । इंग्लैंड के स्पिनर रेहान अहमद निजी कारणों से दौरा छोड़कर चले गए हैं जबकि रॉबिनसन को मार्क वुड पर तरजीह दी गई है।

