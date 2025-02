Highlights India vs England Live Score, 1st ODI: विराट कोहली के दाहिने घुटने पर पट्टी बंधी हुई है। India vs England Live Score, 1st ODI: यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा आज पर्दापण कर रहे हैं। India vs England Live Score, 1st ODI: पूर्व कप्तान विराट कोहली आज मैच नहीं खेल रहे हैं।

India vs England Live Score, 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला एकदिवसीय मैच आज नागपुर में खेला जा रहा है। यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा आज पर्दापण कर रहे हैं। पूर्व कप्तान विराट कोहली आज मैच नहीं खेल रहे हैं। विराट कोहली के दाहिने घुटने पर पट्टी बंधी हुई है। टॉस हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में गेंद के साथ आक्रामक होने की जरूरत है और फिर बाद में अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। नई शुरुआत है और अच्छा प्रदर्शन करने का यह एक शानदार मौका है।

𝘼 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚𝙧𝙞𝙨𝙝 𝙛𝙤𝙧 𝙔𝙖𝙨𝙝𝙖𝙨𝙫𝙞 𝙅𝙖𝙞𝙨𝙬𝙖𝙡 & 𝙃𝙖𝙧𝙨𝙝𝙞𝙩 𝙍𝙖𝙣𝙖!



ODI debuts ✅ ✅ as they receive their ODI caps from captain Rohit Sharma & Mohd. Shami respectively!



— BCCI (@BCCI) February 6, 2025

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली गुरुवार को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच से बाहर हो गए। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान खुलासा किया कि कोहली घुटने की समस्या से पीड़ित हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले अपने टीम संयोजन को दुरुस्त करने का यह भारत के पास आखिरी मौका है।

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Virat Kohli was unavailable for selection for the 1st ODI due to a sore right knee.



— BCCI (@BCCI) February 6, 2025

🚨 Team News



We have 2⃣ ODI debutants in the Playing XI today - Yashasvi Jaiswal and Harshit Rana 🧢 🧢



A look at our line-up 🔽



— BCCI (@BCCI) February 6, 2025

India vs England Live Score, 1st ODI: टीमें-

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी।

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): बेन डकेट, फिलिप सॉल्ट (विकेटकीपर), जो रूट, हैरी ब्रूक, जोस बटलर (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल, ब्रायडन कार्से, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद।

जायसवाल और हर्षित अपना डेब्यू कर रहे हैं। दुर्भाग्य से विराट नहीं खेल रहे हैं, उन्हें कल रात घुटने में दिक्कत हो गई थी। फॉर्म में चल रहे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है।

⏪ A glorious year gone by ✨



And a special one with opportunities coming up 🏆



𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗳𝘁. 𝗦𝗵𝗿𝗲𝘆𝗮𝘀 𝗜𝘆𝗲𝗿 👌👌 - By @mihirlee_58



— BCCI (@BCCI) February 6, 2025

यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा ने नागपुर के वीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के दौरान भारत के लिए अपना एक दिवसीय अंतराष्ट्रीय डेब्यू किया। जायसवाल ने इससे पहले 2023 के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान भारत के लिए अपना पहला टेस्ट और टी20ई मैच खेला था। हर्षित ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ टी20आई कैप लिया था। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अपना टेस्ट डेब्यू किया।