India vs England, 4th T20I 2025: आज रिंकू काटेंगे गदर?, पुणे में लगाएंगे चौके-छक्के, ध्रुव जुरेल की जगह टीम में शामिल?

India vs England, 4th T20I Live Cricket Score 2025: मध्यक्रम के आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने गुरुवार को यहां जमकर अभ्यास किया और वह इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रिंकू को पीठ में दर्द के कारण श्रृंखला के दूसरे और तीसरे मैच में विश्राम दिया गया था तथा भारत के सहायक कोच रियान टेन डोएशे ने पुष्टि की कि यह आक्रामक बल्लेबाज अगले मैच में खेलने के लिए फिट है। टेन डोएशे ने पत्रकारों से कहा, ‘‘रिंकू फिट है। वह पहले मैच में खेला था।

लेकिन इसके बाद चोटिल हो गया और अगले दो मैच में नहीं खेल पाया। मुझे लगता है कि फिट होने पर वह वापसी करेगा। उसने बल्लेबाजी का अच्छा अभ्यास किया है और मुझे लगता है कि वह कल खेलने के लिए तैयार होगा।’’ रिंकू को अंतिम एकादश में ध्रुव जुरेल की जगह लिया जा सकता है जिन्होंने दूसरे और तीसरे मैच में चार और दो रन बनाए।