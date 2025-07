India vs England 2nd Test: 85 ओवर, 5 विकेट और 310 रन, यशस्वी ने कूटे 87 और कप्तान शुभमन ने ठोके शतक, जडेजा और गिल के बीच 99 नाबाद की साझेदारी

Highlights इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जायसवाल को शॉर्ट और वाइड गेंद पर जैमी स्मिथ के हाथों लपकवाया। केएल राहुल (26 गेंद में दो रन) को क्रिस वोक्स ने सस्ते में आउट कर दिया। पहले घंटे में गेंद को ज्यादा स्विंग तो नहीं मिली लेकिन सीम खूब मिली।

India vs England 2nd Test: कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड खिलाड़ियों को दौड़ा कर कूटा। पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद गिल 114 पर नाबाद लौटे। इस दौरान 216 गेंद में 12 चौके की मदद से रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा 67 गेंद में 5 चौके की मदद से 41 रन नाबाद हैं। भारत ने पहले टॉस हारने के बाद 85 औवर में 5 विकेट पर 310 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल शतक से चूक गए, लेकिन 87 रन की पारी खेली। उपकप्तान ऋषभ पंत 25 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जायसवाल को शॉर्ट और वाइड गेंद पर जैमी स्मिथ के हाथों लपकवाया।

Stumps on the opening day of the 2nd Test 🏟️#TeamIndia finish Day 1 with 310/5 on board 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvINDpic.twitter.com/hzMC3Befky