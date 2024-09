India vs Bangladesh 2nd Test Day 1: युवा जोश और रफ्तार?, बादल के बीच छा गए आकाशदीप!, कमाल की गेंदबाजी, 2 विकेट झटके, देखें वीडियो

Highlights India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 1: दिन का खेल एक घंटे की देर से शुरू हुआ। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 1: बांग्लादेश ने दिन के पहले सत्र में दो विकेट पर 74 रन बना लिये। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 1: आकाश दीप ने इस दौरान छह ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिये।

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test Day 1: तेज गेंदबाज आकाश दीप ने बादल छाए रहने के कारण तेज गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों में सलामी बल्लेबाजों को आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन दो मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में कप्तान नजमुल हसन शंटों की शानदार बल्लेबाजी से बांग्लादेश वापसी करने में सफल रहा। बांग्लादेश ने दिन के पहले सत्र में दो विकेट पर 74 रन बना लिये। बीती रात बारिश होने के कारण आउटफील्ड गीली हो गई थी, जिससे दिन का खेल एक घंटे की देर से शुरू हुआ।

तेज गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तीनों तेज गेंदबाजों को अंतिम एकादश में बनाये रखते हुए बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। आकाश दीप ने इस दौरान छह ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिये। उन्होंने अपनी लेंथ और उछाल लेती गेंदों से प्रभावित किया।

बल्लेबाजों को उनकी दोनों तरफ स्विंग होती गेंदों से परेशानी का सामना करना पड़ा। लंच के विश्राम के समय शंटो छह चौके की मदद से 28 जबकि मोमिनुल हक 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती ओवरों से ही बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों जाकिर हसन (शून्य) और शदमन इस्लाम (24) को परेशान किया।

हसन ने अतिरक्षात्म रवैया अपनाया तो वहीं इस्लाम रन बनाने के मौकों को पूरी तरह से भुनाया। बुमराह की बाहर निकलती गेंदें कई बार स्टंप और बल्ले के बाहरी किनारे के करीब से गुजरी तो वहीं सिराज की गेंद बल्ले से टकरने के बाद स्लिप में खड़े क्षेत्ररक्षकों तक पहुंचने से पहले ही टप्पा खा गयी। इस्लाम ने बुमराह के ओवर में दो चौके जड़कर दबाव कम किया तो वहीं दूसरे छोर से हसन ने 23 डॉट गेंदे खेली।

नौवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये आकाश दीप ने अपनी तीसरी गेंद पर ही हसन की 24 गेंद की पारी को खत्म किया। जायसवाल ने स्लिप में उनका शानदार कैच लपका। उन्होंने इसके बाद इस्लाम को भी पगबाधा किया। मैदानी अंपायर के नॉट आउट देने के बाद आकाश दीप ने कप्तान रोहित को रिव्यू लेने के लिए मनाया और उनका फैसला सही साबित हुआ।

तीसरे अंपायर ने रीप्ले देखने के बाद इस्लाम को आउट करार दिया। शानदार लय में चल रहे शंटो ने इसके बाद दो चौके लगाकर दबाव कम किया। उन्होंने इस दौरान रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ रिवर्स स्वीप का कारगर इस्तेमाल किया। लंच से पहले सत्र के आखिरी ओवर में बूंदाबांदी शुरू हो गयी जिसके कारण पिच और मैदान को कवर से ढकना पड़ा।