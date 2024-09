India vs Bangladesh: बांग्लादेश ने कर दी बहुत बड़ी गलती, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के नंबर कटेंगे! ICC से मिलेगी सजा

Highlights India vs Bangladesh: मेहमान टीम एक नई परेशानी में पड़ती हुई नजर आ रही है India vs Bangladesh: अपने 90 ओवर के लक्ष्य से 10 ओवर कम किए India vs Bangladesh: इसके लिए कड़ी ICC की सजा का सामना करना पड़ सकता है

India vs Bangladesh: भारत के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शुरुआती बढ़त बनाने के बाद अश्विन और जडेजा की पारी के दम पर बांग्लादेश बैकफुट पर आ गई। इसके बाद मेहमान टीम एक नई परेशानी में पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले दिन बांग्लादेश ने अतिरिक्त आधे घंटे का उपयोग करने के बावजूद अपने 90 ओवर के लक्ष्य से 10 ओवर कम किए। इसके लिए कड़ी ICC की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

इतना ही नहीं बांग्लादेश पर अब महत्वपूर्ण विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) अंक खोने का गंभीर खतरा है। दरअसल यह पहली बार नहीं होगा जब बांग्लादेश धीमी ओवर-रेट के कारण WTC अंक खो देगा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान 90 ओवर के लक्ष्य से तीन ओवर कम होने के कारण टीम को तीन WTC अंक काटे गए थे। ICC विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खेल शर्तों के अनुच्छेद 16.11.2 के अनुसार- "राउंड स्टेज के दौरान प्रत्येक पेनल्टी ओवर के लिए एक टीम के कुल अंकों में से एक (1) विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप प्रतियोगिता अंक काटा जाएगा।"

मैच में क्या हुआ

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहले टेस्ट में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम एक समय 144 पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पूरी ताकत झोंकी और आक्रामक गेंदबाजी से भारतीय शीर्ष क्रम की परीक्षा ली। । हसन महमूद ने स्टार बल्लेबाजों को वापस भेजा। लेकिन आर अश्विन और रवींद्र जडेजा ने टीम को मुश्किल से बाहर निकाला। इस जोड़ी ने नाबाद 195 रनों की साझेदारी कर भारत को पहले दिन स्टंप्स तक 339-6 के स्कोर पर पहुंचा दिया।

अब भारतीय टीम ऐसे स्कोर तक पहुंच गई है जहां से जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में तेज गेंदबाज और अश्विन-रवींद्र जडेजा की जोड़ी मेहमान टीम को परेशान कर सकती है। पहले दिन अश्विन ने 112 गेंद में 102 रन बनाए। भारतीय ऑलराउंडर का यह छठा शतक था।