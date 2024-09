India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 1: बारिश और मैच?, 35 ओवर, 107 रन और 3 विकेट, कानपुर में फैंस मायूस, पहला दिन और बांग्लादेश

Highlights India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 1: भारत ने टॉस जीता और रोहित ने गेंदबाजी चुनी। India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 1: बादल छाए रहने के कारण रोहित ने यह निर्णय लिया। India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 1: बारिश के कारण कानपुर में पहले दिन का खेल रद्द कर दिया गया है।

India vs Bangladesh Highlights, 2nd Test Day 1: बारिश और मैच? टीम इंडिया को दूसरे मैच में बड़ा झटका लगा है। बारिश के कारण 35 ओवर का खेल हुआ और बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बना लिए और आज का खेल खत्म हो गया। बारिश के कारण कानपुर में पहले दिन का खेल रद्द कर दिया गया है। आज केवल 35 ओवर का खेल संभव हो सका। भारत ने टॉस जीता और रोहित ने गेंदबाजी चुनी। बादल छाए रहने के कारण रोहित ने यह निर्णय लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के शुरुआती दिन का खेल भारी बारिश के कारण शुक्रवार को यहां जल्दी समाप्त कर दिया गया। खेल रोके जाने तक बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 107 रन बना लिये थे।

😮 When the giant screen showed three Reds ⭕⭕⭕



Akash Deep gets his second courtesy of a successful DRS!



Live - https://t.co/JBVX2gyyPf#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/ZyGJfgBdjW — BCCI (@BCCI) September 27, 2024

IND vs BAN, 2nd Test: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का स्कोर-

बांग्लादेश पहली पारी:

जाकिर हसन का जायसवाल बो आकाश दीप 00

शदमन इस्लाम पगबाधा आकाश दीप 24

मोमिनुल हक नाबाद 40

नजमुल हसन शंटो पगबाधा अश्विन 31

मुशफिकुर रहीम नाबाद 06

अतिरिक्त: 06

कुल योग : 35 ओवर में तीन विकेट पर 107 रन

विकेट पतन: 1-26, 2-29, 3-80

गेंदबाजी

बुमराह 9-4-19-0

सिराज 7-0-27-0

अश्विन 9-0-22-1

आकाश दीप 10-4-34-2

तेज गेंदबाज आकाश दीप (34 रन पर दो विकेट) अपनी शुरुआती स्पेल में प्रभावी रहे तो वही ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो को चलता कर बारिश से प्रभावित दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को भारत को मजबूत स्थिति में रखा। मौसम के पूर्वानुमान से पहले से ही बारिश की संभावना थी और शुरुआती दिन सिर्फ 35 ओवर को खेल संभव हो सका।

दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 107 रन बना लिये थे। इस समय मुशफिकुर रहीम (छह) और मोमिनुल हक (40) क्रीज पर मौजूद थे। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो ने इस दौरान अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन अश्विन की गेंद पढ़ने में नाकाम रहे और 31 रन बनाकर पगबाधा हो गये।

बीती रात बारिश होने के कारण आउटफील्ड गीली हो गई थी जिससे दिन का खेल एक घंटे की देर से शुरू हुआ था। भारत ने अपनी अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया जिससे स्थानीय स्पिनर कुलदीप यादव को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ा। बादल की आंखमिचौली के बीच तेज गेंदबाजों की अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्योता दिया।

आकाशदीप वामहस्त बल्लेबाजों के लिए ‘राउंड द विकेट’ गेंदबाजी करते हुए गेंद को दोनों ओर स्विंग कराने में सफल रहे। उनकी सटीक लाइन लेंथ से सामंजस्य बैठाने में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती ओवरों से ही बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों जाकिर हसन (शून्य) और शदमन इस्लाम (24) को परेशान किया।

हसन ने अतिरक्षात्मक रवैया अपनाया तो वहीं इस्लाम ने रन बनाने के मौकों को पूरी तरह से भुनाया। बुमराह की बाहर निकलती गेंदें कई बार स्टंप और बल्ले के बाहरी किनारे के करीब से गुजरी तो वहीं सिराज की गेंद बल्ले से टकरने के बाद स्लिप में खड़े क्षेत्ररक्षकों तक पहुंचने से पहले ही टप्पा खा गयी। इस्लाम ने बुमराह के ओवर में दो चौके जड़कर दबाव कम किया तो वहीं दूसरे छोर से हसन ने 23 डॉट गेंदे खेली।

नौवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये आकाश दीप ने अपनी तीसरी गेंद पर ही हसन की 24 गेंद की पारी को खत्म किया। जायसवाल ने स्लिप में उनका शानदार कैच लपका। उन्होंने इसके बाद इस्लाम को भी पगबाधा किया। मैदानी अंपायर के नॉट आउट देने के बाद आकाश दीप ने कप्तान रोहित को ‘डीआरएस’ लेने के लिए मनाया और उनका फैसला सही साबित हुआ।

तीसरे अंपायर ने रीप्ले देखने के बाद इस्लाम को आउट करार दिया। शानदार लय में चल रहे शंटो ने दो चौके लगाकर दबाव को कम किया। उन्होंने इस दौरान रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ रिवर्स स्वीप का कारगर इस्तेमाल किया। लंच से पहले सत्र के आखिरी ओवर में बूंदाबांदी शुरू हो गयी जिसके कारण पिच और मैदान को कवर से ढकना पड़ा।

शुरुआती सत्र में सफलता से दूर रहे अश्विन ने दूसरे सत्र में शंटो को पगबाधा कर पहली सफलता हासिल की। मैदानी अंपायर ने गेंदबाज की अपील पर तुरंत अंगुली उठा दी लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने डीआरएस लेने का फैसला किया लेकिन यह कारगर नहीं रहा। इस दौरान अनुभवी मोमिनुल ने क्रीज पर समय बिताने के साथ आत्मविश्वास हासिल किया।

उन्होंने आकाश दीप के ओवर में दो चौके लगाये। उन्होंने मिड ऑफ की ओर एक और शानदार चौके के साथ बांग्लादेश के रनों का शतक पूरा किया। खराब रोशनी के कारण दूसरे सत्र में सिर्फ नौ ओवरों के बाद खेल को रोकना पड़ा। खिलाड़ियों के पवेलियन में पहुंचते ही यहां बूंदाबांदी होने लगी जो बाद में तेज बारिश में बदल गयी।