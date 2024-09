India vs Bangladesh highlights, 1st Test Day 3: भारत जीत से 6 विकेट दूर?, बांग्लादेश को चाहिए 180 ओवर में 357 रन, जानें दिनभर अपडेट

Highlights India vs Bangladesh highlights, 1st Test Day 3: बांग्लादेश की टीम दूसरे दिन 149 रन पर आउट हो गई थी। India vs Bangladesh highlights, 1st Test Day 3: बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 158 रन बना लिये थे। India vs Bangladesh highlights, 1st Test Day 3: भारत के पास कुल 514 रन की बढ़त हो गई।

India vs Bangladesh highlights, 1st Test Day 3: ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने महीनों की निराशा, आशंका और बैचेनी को शतकों के साथ मिटाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत के लिये पंत ने 109 और शुभमन गिल ने नाबाद 119 रन बनाये। दोनों ने चौथे विकेट के लिये 167 रन की साझेदारी की जिसकी बदौलत भारत ने कल के स्कोर तीन विकेट पर 81 रन से आगे खेलते हुए चार विकेट पर 287 रन पर पारी घोषित की। भारत के पास कुल 514 रन की बढ़त हो गई जिससे बांग्लादेश को 515 रन का दुरूह लक्ष्य मिला। इससे पहले बांग्लादेश की टीम दूसरे दिन 149 रन पर आउट हो गई थी। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 158 रन बना लिये थे।

India strike back in the final session, taking four wickets after a strong start from Bangladesh.#WTC25 | 📝 #INDvBAN: https://t.co/cDsfWToQGBpic.twitter.com/Cxs3654LEU — ICC (@ICC) September 21, 2024

Bad light brings an end to the day's play.



Bangladesh 158/4, need 357 runs more.



See you tomorrow for Day 4 action 👋



Scorecard - https://t.co/jV4wK7BgV2#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/7JWYRHXQuY — BCCI (@BCCI) September 21, 2024

जब खराब रोशनी के कारण खेल चार बजकर 25 मिनट पर ही रोकना पड़ा। बांग्लादेश को अभी भी हार को टालने के लिये 357 रन बनाने हैं और पूरे दो दिन का खेल बाकी है। कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (51) और शाकिब अल हसन (पांच) क्रीज पर हैं। बांग्लादेशी बल्लेबाज अगर स्टार आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को संभलकर खेलते तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी।

अश्विन ने 63 रन देकर तीन विकेट लिये। तीसरे दिन का खेल गिल और पंत के नाम रहा। दोनों युवा बल्लेबाज व्यक्तिगत स्तर पर चुनौतियों से जूझते हुए पारंपरिक क्रिकेट की कसौटी पर खरे उतरे। दिसंबर 2022 में कार हादसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले पंत ने छठा टेस्ट शतक सिर्फ 124 गेंद में पूरा किया।

उन्होंने किसी भारतीय विकेटकीपर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट शतक के अपने ‘थाला’ (बड़े भाई) महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। पंत ने 109 रन बनाये जिसमें 13 चौके और चार छक्के शामिल थे। वहीं गिल ने पांचवां टेस्ट शतक जड़ते हुए 176 गेंद की अपनी पारी में दस चौके और चार छक्के जड़े। दोनों ने चौथे विकेट के लिये 217 गेंद में 167 रन जोड़े।

पंत ने छठा टेस्ट शतक पूरा होने के बाद आंखें बंद करके ऊपर देखते हुए हवा में बल्ला लहराया। शायद वह ईश्वर को क्रिकेट के मैदान पर वापसी या उस हादसे के बाद एक तरह से पुनर्जन्म के लिये धन्यवाद दे रहे थे । गिल दूर से उन्हें देखते रहे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गिल ने पंत की तरह भले ही शारीरिक समस्यायें नहीं झेली हो।

लेकिन मानसिक रूप से वह भी आत्मविश्वास के लिये जूझ रहे थे। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट में शतक लगाकर उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया। पंत को 72 रन के स्कोर पर शाकिब की गेंद पर शंटो ने जीवनदान भी दिया। इसके बाद उन्होंने तिहरे अंक को छुआ लेकिन मेहदी हसन मिराज को रिटर्न कैच देकर पवेलियन लौटे।

गिल ने केएल राहुल के साथ पांचवें विकेट के लिये 51 गेंद में 53 रन जोड़े। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में बेहतर शुरुआत की। जाकिर हसन (33) और शादमान इस्लाम (35) ने हालांकि क्रीज पर जमने के बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवा दिये। शंटो ने हालांकि अश्विन को तीन छक्के लगाये और 56 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।