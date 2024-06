India vs Bangladesh: जानिए कैसा रहेगा एंटीगुआ का मौसम, भिड़ेंगे भारत और बांग्लादेश, रोहित शर्मा हल्के में लेने के मूड में नहीं

Highlights भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 विश्व कप का 'सुपर 8' मैच शनिवार को एंटीगुआ में मौसम की अपडेट के अनुसार मैच में पूरा खेल होने की उम्मीद है भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में लेने के मूड में नहीं है

India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 विश्व कप का 'सुपर 8' मैच शनिवार को एंटीगुआ में खेला जाएगा। एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड क्षेत्र के मौसम की अपडेट के अनुसार मैच में पूरा खेल होने की उम्मीद है लेकिन 'आंधी' के कारण रुकावट से इंकार नहीं किया जा सकता है। भारत ने अपने पहले 'सुपर 8' मैच में अफगानिस्तान को हराया था। खिताब की प्रबल दावेदार भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।

Barbados ✈️ Antigua #TeamIndia have arrived for today's Super 8 clash against Bangladesh 👌👌#T20WorldCuppic.twitter.com/RM54kEWP3W