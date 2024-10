India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: 180 से अधिक स्कोर कैसे बनाना है बांग्लादेश की टीम नहीं जानती?, कप्तान शंटो ने स्वीकारा, पिछले 10 वर्षों से ऐसी बल्लेबाजी कर रहे

Highlights India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: बांग्लादेश की टीम केवल 127 रन बना पाई। India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: भारत ने 11.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करके सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: हमारे पास क्षमता है, लेकिन कौशल में सुधार की गुंजाइश है।

India vs Bangladesh, 1st T20I 2024: बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि उनकी टीम नहीं जानती कि टी20 क्रिकेट में नियमित रूप से 180 से अधिक का स्कोर कैसे बनाना है। पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी बांग्लादेश की कमजोर कड़ी रही है। विशेष कर पावर प्ले में उसके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में भी उसके बल्लेबाजों को शुरुआती छह ओवरों में दो विकेट पर 39 रन बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उसकी टीम केवल 127 रन बना पाई।

भारत ने केवल 11.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करके सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। शंटो ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘हमारे पास क्षमता है, लेकिन हमारे कौशल में सुधार की गुंजाइश है। हम पिछले 10 वर्षों से इसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कभी-कभी हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमें कुछ बदलाव करने होंगे।’’

बांग्लादेश के कप्तान ने कहा कि स्वदेश में वे जिन विकेट पर खेलते हैं उनमें बड़े स्कोर नहीं बनते जिससे कि उनकी बल्लेबाजी प्रभावित हो रही है। शंटो ने कहा,‘‘स्वदेश में हम ऐसे विकेट पर खेलते हैं जिनमें 140-150 का ही स्कोर बनता है। हमारे बल्लेबाज नहीं जानते कि 180 रन कैसे बनाते हैं। मैं सिर्फ विकेटों को दोष नहीं दूंगा, हमें अपने कौशल और मानसिकता पर भी काम करना होगा।’’

उन्होंने कहा,‘‘मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने खराब खेल खेला। हमारी टीम इससे बेहतर है लेकिन हम लंबे समय से इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम इतनी खराब है। हमारे किसी एक बल्लेबाज ने नहीं बल्कि पूरी बल्लेबाजी इकाई ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।’’

शंटो ने स्वीकार के आगे पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण उनके संपूर्ण प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा,‘‘पावर प्ले निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें पहले छह ओवरों में विकेट बचाए रखकर रन बनाने होंगे। ऐसा नहीं होने पर बाद के बल्लेबाजों के लिए स्थिति चुनौती पूर्ण बन जाती है। पावर प्ले में बल्लेबाजी करने वाले हमारे खिलाड़ियों को अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी।’’