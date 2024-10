Highlights IND-W Vs AUS-W T20 World Cup Highlights: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला T20 विश्व कप मैच हाईलाइट Womens T20 World Cup Highlights: महिला T20 विश्व कप मैच हाईलाइट, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का स्कोर

IND-W Vs AUS-W T20 World Cup Highlights: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 151 रन बनाये। भारत के लिए रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने दो दो विकेट झटके जबकि पूजा वस्त्राकर, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव को एक एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए चार खिलाड़ी ही दोहरे अंक तक पहुंच सकीं जिसमें सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस 40 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। कार्यवाहक कप्तान तहलिया मैकग्रा और एलिसे पैरी ने 32-32 रन बनाये।

ऑस्ट्रेलिया पारी : ग्रेस हैरिस का मंधाना बो दीप्ति 40, बेथ मूनी का राधा बो रेणुका 02, जॉर्जिया वारेहैम पगबाधा बो रेणुका 00, तहलिया मैकग्रा स्ट ऋचा बो राधा 32, एलिसे पैरी का सब बो दीप्ति 32, एशले गार्डनर का राधा बो पूजा 06, फोबे लिचफील्ड नाबाद 15, अनाबेल सदरलैंड बो श्रेयंका 10, सोफी मोलिनू रन आउट 00, मेगान शट नाबाद 00, अतिरिक्त : 14, टोटल रन: 20 ओवर में आठ विकेट पर 151 रन