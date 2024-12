India vs Australia 4th Test: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन किस पर भारी?, कब और कहां देखें लाइव स्कोर, 90000 फैंस देखेंगे महामुकाबला

Highlights India vs Australia 4th Test: पांच मैचों का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर है। India vs Australia 4th Test: 90000 दर्शक भरपूर आनंद लेंगे। India vs Australia 4th Test: पांच मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट खेला जाएगा।

💬💬 Jasprit Bumrah's confidence in his skillset, clarity of thought, and simple approach make it very easy for me.#TeamIndia captain Rohit Sharma shares his thoughts on captaining Jasprit Bumrah and his impact in the series so far. 👌#AUSvIND | @ImRo45 | @Jaspritbumrah93pic.twitter.com/WiXulJhqlj — BCCI (@BCCI) December 24, 2024

When champions speak, you listen 🗣️ 🏆



Smart Work ⚙️

Balance ⚖️

Repetition 🔄



Perfecting the craft, the @Jaspritbumrah93 way 🎯🔥 - by @RajalArora



Watch 🔽 | #TeamIndia | #AUSvIND— BCCI (@BCCI) December 24, 2024

India vs Australia 4th Test Playing 11, live time, IND vs AUS streaming series: टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत आमने-सामने-

कुल मैच: 110

ऑस्ट्रेलिया जीता: 46

भारत जीता: 33

टाईः 01

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट में जीत दर्ज की: 23

ऑस्ट्रेलिया घरेलू टेस्ट बनाम भारत जीत: 31

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में जीत हासिल की: 10

ऑस्ट्रेलिया ने भारत बनाम टेस्ट जीत: 14।

A big boost for Australia as star player declared fit for India encounter 👊#WTC25#AUSvINDhttps://t.co/W6gLs23sWy — ICC (@ICC) December 25, 2024

India vs Australia 4th Test Playing 11, live time, IND vs AUS streaming series: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, नितीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, तनुश कोटियन, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल।

ऑस्ट्रेलियाः पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड।

India vs Australia 4th Test Playing 11, live time, IND vs AUS streaming series: लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण कब होगा-

IND vs AUS चौथा टेस्ट मैच? ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत चौथा टेस्ट मैच गुरुवार, 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा।

लाइव टॉस किस समय होगा? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट का लाइव टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे होगा।

कितने बजे शुरू होगा लाइव मैच? AUS बनाम IND चौथा टेस्ट मेलबर्न में IST सुबह 5:00 बजे शुरू होगा।

भारत में कौन से टीवी चैनल लाइव प्रसारण करेंगे? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD/SD अंग्रेजी कमेंट्री के साथ IND बनाम AUS चौथे टेस्ट का प्रसारण करेगा।

भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? लाइव स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

India's pace spearhead equals a massive feat after his incredible performance in the third #AUSvIND Test 👏



More on the latest ICC Men's Rankings ⬇https://t.co/akPvStkguX — ICC (@ICC) December 25, 2024

बॉक्सिंग डे टेस्ट में रोमांचक मुकाबले की संभावना, भारत रोहित के बल्लेबाजी क्रम को लेकर अनिश्चित

बारिश के देवता की कृपा और पुछल्ले बल्लेबाजों के साहसिक प्रदर्शन से ब्रिस्बेन टेस्ट को ड्रा करने से उत्साहित भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से यहां शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले खराब फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित शर्मा के बल्लेबाजी क्रम को लेकर अनिश्चित बनी हुई है। भारतीय कप्तान क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अभ्यास के लिए उतरने वाले आखिरी खिलाड़ी थे और कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अभी तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल की जगह पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

अगर ऐसा होता है तो राहुल को फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति में शुभमन गिल को या तो मध्य क्रम में उतरना होगा या फिर उन्हें ध्रुव जुरेल के लिए जगह खाली करनी होगी। पांच मैच की टेस्ट श्रृंखला अभी 1–1 से बराबर है। रोहित को 2019 में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा गया था और तब से उन्होंने मध्यक्रम में खेलना बंद कर दिया था।

लेकिन अच्छी फॉर्म में चल रहे राहुल और पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले यशस्वी जायसवाल से पारी का आगाज करवाने के लिए उन्हें छठे नंबर पर उतरना पड़ा। रोहित मध्यक्रम में असफल रहे और अभी तक तीन पारियों में उनके नाम पर केवल 19 रन दर्ज हैं। अब अगर उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा जाता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम का संयोजन कैसा होगा।

भारतीय कप्तान से जब उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘कौन कहां बल्लेबाजी करेगा इसको लेकर चिंता ना करें। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है और यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं यहां चर्चा करूं। हम वही करेंगे जो टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा।’’ दोनों कप्तानों का मानना है कि श्रृंखला के अभी तक के परिणाम से दोनों टीम के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का पता चलता है लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर चीजें तेजी से बदल सकती हैं। भारत का ऑस्ट्रेलिया में यह पसंदीदा मैदान रहा है जहां उसने 2014 से कोई टेस्ट मैच नहीं गंवाया है।

भारत ने यहां अपने पिछले जो टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार तीन युवा धुरंधरों (यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल), आत्मविश्वास से भरे सलामी बल्लेबाज (केएल राहुल) और कुछ उम्रदराज़ दिग्गजों (विराट कोहली और रोहित) के साथ यह टीम बहुत आश्वस्त नहीं दिख रही है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम अतीत की तरह अब मजबूत दावेदार नजर नहीं आती है लेकिन इसके बावजूद अगर भारत को एमसीजी पर अपना विजय अभियान जारी रखना है तो उसके बल्लेबाजों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कोहली को अपने अंदर का चैंपियन जगाना होगा तथा जब पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी करके उनकी परीक्षा लेंगे तब इस स्टार बल्लेबाज को संयम बरतना होगा। जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का आक्रमण कमजोर नहीं नजर नहीं आता है।

क्योंकि स्थानीय खिलाड़ी स्कॉट बोलैंड अपनी सटीक लेंथ और उछाल भरी गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। जायसवाल, गिल और पंत को अपनी अपेक्षाओं पर ही खरा उतरना होगा तथा बिना किसी दबाव के मैदान पर उतरना होगा जैसा कि कप्तान भी चाहते हैं।

जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो सभी की निगाहें इस पर टिकी होंगी कि टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए तैयार 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का किस तरह से सामना करते हैं। वह इससे अच्छी तरह वाकिफ है कि बुमराह उनके पूर्ववर्ती नाथन मैकस्वीनी का करियर अधर में लटका चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी अच्छी खबर यह है कि आक्रामक बल्लेबाज ट्रैविस हेड पूरी तरह से फिट हैं और मेलबर्न में भी अपना जलवा दिखाने के लिए उत्सुक हैं, जिससे रोहित के माथे पर शिकन बढ़ना तय है। हेड श्रृंखला में अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों को उन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रणनीति अपनानी होगी।

यहां का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और ऐसे में दूसरे स्पिनर को रखने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे में भारत अगर वाशिंगटन सुंदर को अंतिम एकादश में रखने पर विचार करता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें किसकी जगह उतारा जाएगा। नीतीश रेड्डी को बाहर करना बुद्धिमता पूर्ण फैसला नहीं होगा।