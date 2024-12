India vs Australia 2nd Test Day 1 HIGHLIGHTS: एडिलेड में फंसे खिलाड़ी?, रन बनाएंगे नहीं कैच छोड़ेंगे, दिन-रात्रि टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया आगे, 94 रन पीछे, दूसरे दिन कैसे निपटेंगे बुमराह ब्रिगेड

Highlights जसप्रीत बुमराह (13 रन पर एक विकेट) ने स्लिप में कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी 38 जबकि मार्नस लाबुशेन 20 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय टीम सिर्फ 44.1 ओवर में 180 रन पर ढेर हो गई।

India vs Australia 2nd Test Day 1 HIGHLIGHTS: अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत को 180 रन पर ढेर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिन-रात्रि के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को यहां पहली पारी में एक विकेट पर 86 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। मेजबान टीम अब भारत के पहली पारी के स्कोर से सिर्फ 94 रन से पीछे है जबकि उसके नौ विकेट शेष हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ उस्मान ख्वाजा (13) का विकेट गंवाया है जिन्हें जसप्रीत बुमराह (13 रन पर एक विकेट) ने स्लिप में कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया।

A blockbuster pace-bowling effort followed by an absorbing partnership put Australia in command on Day 1 in Adelaide 🏏#AUSvIND#WTC25https://t.co/xsTyMorV8M