IND vs AUS 2025-26: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का पूरा कार्यक्रम देखें

रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है।

October 4, 2025

India vs Australia 2025-26: भारतीय टीम 19 से 25 अक्टूबर तक तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दूधिया रोशनी में पाँच टी20 मैच खेले जाएँगे। इस दौरे में पहली बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच सभी आठ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और क्षेत्रों में आयोजित किए जाएँगे, जिसमें कैनबरा और होबार्ट टी20 चरण के मैचों की मेज़बानी करेंगे। भारत ने आखिरी बार 2024-25 में पाँच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीता था।

वनडे सीरीज में होने वाले मैचों का विवरण

पहला वनडे - 19 अक्टूबर (पर्थ स्टेडियम)
दूसरा एकदिवसीय मैच - 23 अक्टूबर (एडिलेड ओवल)
तीसरा एकदिवसीय मैच - 25 अक्टूबर (एससीजी)

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का विवरण

पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय - 29 अक्टूबर (मनुका ओवल)
दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय - 31 अक्टूबर (एमसीजी)
तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय - 2 नवंबर (बेलेरिव ओवल)
चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय - 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट स्टेडियम)
पाँचवाँ टी20 अंतरराष्ट्रीय - 8 नवंबर (द गाबा)

गिल को सौंपी गई वनडे टीम की कमान

रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित और इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली, दोनों को टीम में शामिल किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

