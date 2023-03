India vs Australia 2023: सूर्यकुमार लगातार तीसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट, पिछली 17 वनडे पारियों में अर्धशतक नहीं बना सके

Highlights सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैच में खाता भी नहीं खोल सके। सूर्यकुमार यादव लगातार वनडे में फेल हो रहे हैं। टी20 क्रिकेट में वह जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे थे।

India vs Australia 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज को सूर्यकुमार यादव भूल नहीं पाएंगे। लगातार तीसरे मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए। सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैच में खाता भी नहीं खोल सके। पिछली 17 वनडे पारियों में अर्धशतक भी नहीं बना सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 34 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

मुंबई, विशाखापत्तनम और चेन्नई में पहली गेंद पर आउट हुए। मुंबई और विशाखापत्तनम में यादव को मिचेल स्टार्क ने पगबाधा आउट किया था। बुधवार को चेन्नई में उन्हें एश्टन एगर ने आउट किया। 32 वर्षीय बल्लेबाज को चेन्नई में तीसरे वनडे के लिए बल्लेबाजी क्रम में डिमोट किया गया था।

The game has turned 😲 Ashton Agar snares Virat Kohli and Suryakumar Yadav off consecutive balls! #INDvAUS | 📝: https://t.co/ugxHxHyT1z pic.twitter.com/Ea4p9H9lc3

पहले दो मैचों में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद वह बुधवार को सीरीज के निर्णायक मैच के लिए छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। सचिन तेंदुलकर भी 1994 में लगातार तीन बार डक पर आउट हुए थे, लेकिन वे दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे। कुल मिलाकर, लगातार तीन गोल्डन डक दर्ज करने वाले यादव 14वें बल्लेबाज हैं।

सूर्यकुमार यादव वनडे में लगातार तीन गोल्डन डक दर्ज करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्यकुमार यादव लगातार वनडे में फेल हो रहे हैं। टी20 क्रिकेट में वह जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे थे। टीम में श्रेयस अय्यर नहीं है और सूर्य के पास वनडे विश्व कप के लिये टीम में जगह पक्की करने का यह सुनहरा मौका था, लेकिन वह इसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।

कप्तान रोहित ने पिछले मैच के बाद कहा था ,‘हमने देखा है कि वह वनडे में भी अच्छा खेल सकता है। उसे भी यह पता है। मेरा मानना है कि क्षमतावान खिलाड़ियों को कभी यह नहीं लगना चाहिये कि उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले।’ उन्होंने कहा ,‘सूर्य पिछले दोनों मैचों में नहीं चल सका, लेकिन उसे लगातार मौके देने की जरूरत है ताकि वह सहज महसूस कर सके।’’

A solid half-century from Virat Kohli 🙌



Can he now take India home? 👀#INDvAUS | 📝: https://t.co/ugxHxHyT1zpic.twitter.com/Y1vnN7XNKI