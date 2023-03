India vs Australia 2023: हार्दिक पंड्या ने टॉस जीता, कलाई स्पिनर को अंतिम एकादश में शामिल किया, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां टॉस जीत कर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। कुलदीप यादव के रूप में कलाई के स्पिनर को अंतिम एकादश में शामिल किया है। रविंद्र जडेजा दूसरे स्पिनर की भूमिका निभाएंगे।

India vs Australia 2023: भारत के कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पंड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां टॉस जीत कर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। नियमित कप्तान रोहित शर्मा पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं।

