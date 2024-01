IND VS AFG 2024: 14 माह के बाद टी20 मैच खेलेंगे रोहित और विराट, जानें प्लेइंग 11, लाइव मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग, क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड

Highlights चोटिल सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या की गैर मौजूदगी है। स्टार स्पिनर राशिद खान के बगैर उतरेगी। कमर की सर्जरी के बाद से अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं।

India vs Afghanistan IND VS AFG 2024: भारतीय टी20 मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी कर रहे हैं। 14 माह के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलेंगे। तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया गुरुवार (11 जनवरी) को मोहाली के पीसीए आईएस बिंद्रा स्टेडियम में अफगानिस्तान की मेजबानी करेगी।

भारत की टी20 टीम में रोहित और विराट कोहली की वापसी हुई। हार्दिक पाड्या और सूर्यकुमार यादव नहीं खेल रहे हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरेंगे। विराट कोहली नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह हो सकते हैं। जितेश शर्मा हो सकते हैं। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई संभवतः दो स्पिनर होंगे।

What do you all make of this power-packed T20I squad set to face Afghanistan? 😎#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/pY2cUPdpHy