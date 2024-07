India tour of Sri Lanka 2024: श्रीलंका के खिलाफ रोहित, विराट और बुमराह नहीं खेलेंगे सीरीज, आखिर कौन होगा कप्तान, जानें कब से मैच और कहां देखें

Highlights India tour of Sri Lanka 2024: केएल राहुल या हार्दिक पंड्या इस प्रारूप में कप्तानी कर सकते हैं। India tour of Sri Lanka 2024: गौतम गंभीर भारत के अगले मुख्य कोच के रूप में शामिल हो रहे हैं। India tour of Sri Lanka 2024: राहुल द्रविड़ की जगह लेने के लिए तैयार हैं।

India tour of Sri Lanka 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्बे में सीरीज खेल रही है। सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया गया है। इस बीच भारतीय टीम 3 वनडे और 3 टी20 सीरीज खेलने श्रीलंका जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से सीरीज शुरू हो रही है। 7 अगस्त तक मैच खेला जाएगा। टेस्ट शेयडूल को देखते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और चैम्पियन बल्लेबाज विराट कोहली को अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है।

केएल राहुल या हार्दिक पंड्या इस प्रारूप में कप्तानी कर सकते हैं। गौतम गंभीर भारत के अगले मुख्य कोच के रूप में शामिल हो रहे हैं। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेने के लिए तैयार हैं। भारत को श्रीलंका सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खल सकती है। आपको बता दें कि रोहित और विराट ने टी20 से संन्यास ले लिया है।

India tour of Sri Lanka 2024: मैच शेयडूल

1. 27 जुलाई, पहला टी-20 मैच, शाम 7:00 बजे

2. 28 जुलाई, दूसरा टी20 मैच, शाम 7:00 बजे

3. 30 जुलाई, तीसरा टी20 मैच, शाम 7:00 बजे

4. 02 अगस्त, पहला वनडे, दोपहर 1.30 बजे

5. 04 अगस्त, दूसरा वनडे, दोपहर 1.30 बजे

6. 07 अगस्त, तीसरा वनडे, दोपहर 1.30 बजे।

समझा जाता है कि रोहित और विराट ने बीसीसीआई से लंबा ब्रेक मांगा है। चूंकि दोनों आईपीएल की शुरुआत से लगातार खेल रहे हैं। सैतीस बरस के रोहित ने छह महीने से ब्रेक नहीं लिया है। उन्होंने दिसंबर जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से लगातार खेला है। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टी20, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, आईपीएल और टी20 विश्व कप शामिल है।

बोर्ड के एक सूत्र ने बताया,‘चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे तैयारी के लिये काफी है। इसके बाद अगले कुछ महीने दोनों टेस्ट को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि भारत को सितंबर से जनवरी के बीच दस टेस्ट खेलने हैं।’ कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कई यादगार पारी खेली और चैंपियन से टी20 को अलविदा कर दिया है।

श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या मुख्य कोच नामित

श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या को इस महीने के अंत में भारत के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला से पहले टीम का अंतरिम मुख्य कोच नामित किया गया है। देश के बोर्ड का कहना है कि अगले कुछ महीनों में ‘स्थायी समाधान’ मिलने तक वह टीम का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। भारतीय टीम 27 जुलाई से शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैचों के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘ श्रीलंका क्रिकेट सनत जयसूर्या को राष्ट्रीय टीम के ‘अंतरिम प्रमुख कोच’ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करता है।

वह सितंबर 2024 में श्रीलंका के इंग्लैंड दौरे के पूरा होने तक इस पद पर कार्य करेंगे। आक्रामक बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी करने वाले 55 साल के पूर्व वामहस्त खिलाड़ी जयसूर्या इंग्लैंड के क्रिस सिल्वरवुड की जगह अंतरिम आधार पर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। सिल्वरवुड ने टी20 विश्व कप में टीम टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था।

वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गये इस विश्व कप में टीम लीग चरण से आगे नहीं बढ़ पायी थी। अपने समय के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक जयसूर्या टी20 विश्व कप के दौरान टीम के सलाहकार थे। एसएलसी ने कहा,‘‘जयसूर्या वर्तमान में श्रीलंका क्रिकेट के पूर्णकालिक ‘क्रिकेट सलाहकार’ के रूप में कार्यरत हैं।

उनकी नयी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।’’ एसएलसी के सीईओ एशले डी सिल्वा ने कहा, ‘‘जब तक कि हमें कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता तब तक अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अनुभव के साथ सनत (जयसूर्या) राष्ट्रीय टीम का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त हैं।’’ जयसूर्या ने 1991 से 2007 के बीच श्रीलंका के लिए 110 टेस्ट में 6973 रन बनाये।

इस दौरान उनका औसत 40.07 का रहा है और उन्होंने 14 शतक और 31 अर्धशतक जड़े। उन्होंने 445 एकदिवसीय में 28 शतक और 68 अर्धशतक की मदद से 13,430 रन बनाये हैं। जयसूर्या ने टेस्ट में 98 जबकि एकदिवसीय में 323 विकेट भी चटकाए हैं। वह 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंका की टीम के अहम सदस्य थे।