India tour of Bangladesh 2022: चार दिसंबर से सीरीज से पहले बांग्लादेश ने टीम इंडिया के खिलाफ इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, ये दो प्लेयर बाहर

India tour of Bangladesh 2022: बांग्लादेश ने 4 दिसंबर सीरीज से पहले बड़ा बदलाव किया है। सलामी बल्लेबाज लिटन दास भारत के खिलाफ आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने घोषणा की।

नियमित सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ग्रोइन इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हो गए। बीसीबी ने 15वां वनडे कप्तान नियुक्त किया। लिटन ने इससे पहले सबसे छोटे प्रारूप में टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने 2021 में न्यूजीलैंड में महमूदुल्लाह के चोटिल होने के बाद एक टी20 मैच में बांग्लादेश की कप्तानी की थी।

India tour of Bangladesh 2022 Schedule | BAN vs IND

Best of Luck Tigers 🐅🐅🐅#indiatourofbangladesh#BANvsIND#SYlhetStrikerspic.twitter.com/ExJGzxJsFB