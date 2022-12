India tour of Bangladesh 2022: साल 2015 के बाद बांग्लादेश दौरा, 4 से 26 दिसंबर तक, तीन वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज, देखें शेयडूल, यहां जानें लिस्ट

Highlights वर्ष 2015 के बाद यह बांग्लादेश में भारत की पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी। भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। रोहित शर्मा के नेतृत्व में मजबूत टीम पड़ोसी देश का दौरा करेगी।

India tour of Bangladesh 2022: बांग्लादेश के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों का मुकाबला भारत में अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारियों के हिसाब से ‘अधिक व्यावहारिक दौरा’ है। भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। वर्ष 2015 के बाद यह बांग्लादेश में भारत की पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी।

Next 🆙 on DD Sports (Free Dish) 📺



India’s Tour of Bangladesh 2022



3 ODIs & 2 Tests 🏏 #BANvIND 🇮🇳🇧🇩 pic.twitter.com/czh0LLIv8s — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 30, 2022

इसके बाद दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच तीन वनडे चार, सात और 10 दिसंबर को खेल जाएंगे, जबकि पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर और दूसरा 22 से 26 दिसंबर तक होगा। बांग्लादेश के आगामी दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों की वापसी होगी। रोहित शर्मा के नेतृत्व में मजबूत टीम पड़ोसी देश का दौरा करेगी।

India tour of Bangladesh 2022 Schedule | BAN vs IND

Best of Luck Tigers 🐅🐅🐅#indiatourofbangladesh#BANvsIND#SYlhetStrikerspic.twitter.com/ExJGzxJsFB — Sylhet Strikers (@SylhetStrikers) December 1, 2022

भारत बनाम बांग्लादेश वनडे सीरीज शेड्यूलः

1ः पहला वनडे, 4 दिसंबर 2022, शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम ढाका, (सुबह 11:30 बजे आईएसटी)

2ः दूसरा वनडे, 7 दिसंबर 2022, शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम ढाका, (सुबह 11:30 बजे आईएसटी)

3ः पहला वनडे, 10 दिसंबर 2022, शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम ढाका, (सुबह 11:30 बजे आईएसटी)।

भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज शेड्यूलः

1ः पहला टेस्ट, 14 से 18 दिसंबर 2022, जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटोग्राम

2ः दूसरा टेस्ट, 22 से 26 दिसंबर 2022, शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम ढाका।

बांग्लादेश टीम: तमीम इकबाल (कप्तान), लिटन दास, अनामुल हक, शाकिबुल हसन, मुश्फिकुर रहीम, अफीफ हुसैन, यासिर अली चौधरी, मेहदी हसन मिराज, मुस्ताफिजुर रहमान, शोरिफुल इस्लाम, हसन महमूद, इबादत हुसैन चौधरी, नासुम अहमद, महमूदुल्लाह, नजमुल हुसैन शांटो, नुरूल हसन सोहन।

भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल , वाशिंगटन सुंदर, शारदुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, कुलदीप सेन।

बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज टीम: रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन , अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव।