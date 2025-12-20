India T20 World Cup squad: 15 सदस्यीय टीम का खुलासा होने के बाद अजीत अगरकर ने ये 5 बड़े ऐलान किए

India T20 World Cup squad: जिस चीज़ के रूटीन होने की उम्मीद थी, वह काफी चौंकाने वाली निकली। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली ऑल इंडिया सीनियर मेन्स सिलेक्शन कमेटी ने शनिवार को BCCI हेडक्वार्टर में आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15-सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए बड़े फैसले लिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ शुभमन गिल को टीम से बाहर कर देंगे, भले ही 2025 में इस फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन खराब रहा हो। लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ, और अगरकर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो वह कड़े फैसले लेने की क्षमता रखते हैं।

गिल, जिन्होंने एशिया कप के दौरान T20 प्लेइंग XI में वापसी की थी, कोई खास कमाल नहीं कर पाए और एक भी फिफ्टी नहीं लगा पाए। गिल को टीम से बाहर किए जाने के बाद, अब यह पता चला है कि संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक बार फिर अपनी पूरी पारी के दौरान तेज़ गति से खेलना चाहता है।

गिल के अलावा, अगरकर ने भी ईशान किशन को इंडियन टीम में वापस बुलाकर सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में खत्म हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, जहाँ उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए और टीम को खिताब भी जिताया। अगर आप यह सुनने से चूक गए कि अगरकर ने क्या कहा, तो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। यहां अगरकर द्वारा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टॉप पांच ब्लॉकबस्टर घोषणाएं हैं

1. शुभमन गिल टीम से बाहर

गिल हाल ही में नेट सेशन के दौरान लगी पैर की उंगली की चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20I मैच नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह सैमसन ने ओपनिंग की और 22 गेंदों में 37 रन बनाए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि गिल वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने टीम पढ़ते समय गिल का नाम नहीं लिया, तो सब हैरान रह गए। इस फैसले के बारे में बात करते हुए अगरकर ने कहा, “शुभमन, हम जानते हैं कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। शायद, इस समय थोड़े कम रन बना रहे हैं। टीम से बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गए थे। लेकिन यह सब कॉम्बिनेशन की वजह से है।”

2. अक्षर पटेल फिर से उप-कप्तान बने

गिल, जो टेस्ट और वनडे कप्तान हैं, को मुख्य टीम से बाहर किए जाने के बाद, उप-कप्तान का पद खाली हो गया, जो एक बार फिर अक्षर पटेल को मिला है। अपने स्पष्टीकरण में, अगरकर ने साफ किया कि जब गिल टीम में नहीं थे, तो यह ऑलराउंडर सूर्यकुमार यादव के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था, और इसलिए उन्हें वापस उप-कप्तान बनाना सही लगा।

अगरकर ने कहा, “जाहिर है, शुभमन उप-कप्तान थे। वह टीम में नहीं हैं, इसलिए किसी और को उप-कप्तान बनाना होगा। और अक्षर, इससे पहले, जब शुभमन T20S नहीं खेल रहे थे और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, जब बहुत सारे T20S मैच क्लैश होते थे, तो अक्षर उप-कप्तान थे। तो, यह उप-कप्तान के बारे में है।”

झारखंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने हाल ही में अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। इतना ही नहीं, उन्होंने 500 से ज्यादा रन भी बनाए। आखिरकार, सेलेक्टर्स ने उनके प्रदर्शन पर ध्यान दिया और उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में वापस बुलाया। यह बताना ज़रूरी है कि किशन को अगरकर और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अनुशासनहीनता के कारण भारतीय टीम से बाहर कर दिया था। किशन और टीम से उनके लगातार बाहर रहने के बारे में बात करते हुए, अगरकर ने वजह बताई, “वह व्हाइट बॉल क्रिकेट में टॉप पर बैटिंग करते हैं। वह अच्छी फॉर्म में हैं। वह पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल 100 बनाया है। मेरा मतलब है, वह इंडियन टीम में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनसे आगे ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल हैं। वे दोनों काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो, इसका किसी और चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। और हमें लगता है कि इस समय वह सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं।”

4. रिंकू सिंह की वापसी

रिंकू सिंह, जिन्हें हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए भारत की टीम से बाहर कर दिया गया था, वर्ल्ड कप के लिए वापस आ गए हैं और फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। पहले, जब गिल प्लेइंग XI में आए, तो सैमसन के अलावा, रिंकू को भी मौका मिलने पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद लाइन-अप से बाहर कर दिया गया था।

5. जितेश शर्मा क्यों नहीं

यहां तक ​​कि विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी टीम से बाहर कर दिया गया है, जिससे ईशान किशन के लिए जगह बनी है। हालांकि, चीफ सेलेक्टर ने जितेश को बाहर करने का कोई सटीक कारण नहीं बताया। विकेटकीपर, जो IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हैं, उन्हें प्लेइंग XI में ज़्यादा मौके नहीं मिले, और वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ से ही लाइन-अप में दिखना शुरू हुए थे।