India-South Africa T20 match Cuttack: 9 दिसंबर को होने वाले टी-20 मैच का पहला टिकट भगवान जगन्नाथ को भेंट, आशीर्वाद मांगा, तस्वीरें

India-South Africa T20 match at Barabati Stadium in Cuttack: ओसीए अधिकारी ने कहा, ‘‘पहला टिकट भगवान के चरणों में समर्पित किया गया ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके।’’

India-South Africa T20 match at Barabati Stadium in Cuttack

Highlightsओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदे हैं। ओसीए अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती और बेहरा ने मुख्यमंत्री से आवास पर मुलाकात की और टिकट सौंपे। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुप्रतीक्षित टी20 मैच के टिकटों की बिक्री शुरू होगी।

भुवनेश्वरः ओडिशा क्रिकेट संघ (ओसीए) ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नौ दिसंबर को होने वाले टी-20 मैच का पहला टिकट भगवान जगन्नाथ को भेंट किया और खेल के सुचारू संचालन के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। यहां एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि क्रिकेट संघ के कई सदस्यों के साथ ओसीए सचिव संजय बेहरा ने रविवार को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान को टिकट अर्पित किया। ओसीए अधिकारी ने कहा, ‘‘पहला टिकट भगवान के चरणों में समर्पित किया गया ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके।’’

ओसीए सूत्रों के अनुसार, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि ओसीए अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती और बेहरा ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें टिकट सौंपे। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुप्रतीक्षित टी20 मैच के टिकटों की बिक्री शुरू होगी।

यह मैच 9 दिसंबर, 2025 को शाम 7 बजे से शुरू होगा। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 23,000 टिकट बेचे जाएंगे। टिकट, ऑनलाइन टिकट और बॉक्स ऑफिस (ऑफ़लाइन) टिकट शामिल हैं। ओसीए ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बाय ज़ोमैटो के माध्यम से केवल लगभग 2000 टिकट ही ऑनलाइन बेचे जाएँगे।

गैलरी 1 और 3: 1100 रुपये

गैलरी 2 और 4: 900 रुपये

गैलरी 5: 1200 रुपये

गैलरी 7: 700 रुपये

विशेष संलग्नक: 6000 रुपये

एसी बॉक्स: 8000 रुपये

नया मंडप: 10,000 रुपये

कॉर्पोरेट बॉक्स: 20,000 रुपये।

