WCL Final India vs Pakistan: फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, जानें कहां और कैसे देखें, युवराज सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया तैयार

Highlights इंडिया चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस शनिवार, 13 जुलाई को रात 9:00 बजे IST से खेला जाएगा मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी

World Championship of Legends Final: भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आज रात फाइनल मुकाबले के लिए आमने-सामने होंगी। ये मुकाबला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के फाइनल का है। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। खेल भारतीय समयानुसार रात 9:00 बजे शुरू होगा। संन्यास ले चुके और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल रहे सितारों से सजी दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकबला होने की उम्मीद है।

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रनों से हराकर इंडिया चैंपियंस ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। सेमीफाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी की और रॉबिन उथप्पा (65), युवराज सिंह (59), यूसुफ पठान (51) और इरफान पठान (50) के योगदान की बदौलत 254-6 का विशाल स्कोर बनाया। कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 168-7 रन ही बना सकी। धवल कुलकर्णी और पवन नेगी ने गेंदबाजी में अपनी ताकत दिखाई।

