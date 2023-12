India vs Australia Women’s: ऑस्ट्रेलिया पर पहली बार ऐतिहासिक जीत, 8 विकेट से हराया, महिला टेस्ट में रचा कीर्तिमान

Highlights महिला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल की भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 219 रन पर ढेर कर दिया भारत ने इसके जवाब में 406 रन बनाए थे

India vs Australia Women’s Test: भारत ने वानखेड़े स्टेडियम में महिला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। स्मृति मंधाना ने पहली पारी में 74 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 38 रन बनाकर नाबाद रहीं।

India complete a historic first-ever win over Australia in Women's Tests at the Wankhede Stadium 🔥



Smriti Mandhana finishes with 38* following her 74 in the first innings 🔥 pic.twitter.com/UvlEPj8CLb