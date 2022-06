India-England Series: एक जुलाई से टेस्ट मैच, इंग्लैंड टीम की घोषणा, इन दो खिलाड़ियों की वापसी, कप्तान स्टोक्स ने टीम इंडिया पर किया हमला, देखें लिस्ट

Highlights न्यूजीलैंड टीम 3-0 से सीरीज हार गई है। कीवी टीम को सूपड़ा साफ कर दिया है। पांचवां टेस्ट 1-5 जुलाई के बीच खेला जाएगा।

India-England Series: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच एक जुलाई से खेला जाएगा। पांच टेस्ट मैच की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। दोनों टीम में कई परिवर्तन हो गया है। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा कप्तान बनाए गए हैं और जो रूट की जगह बेन स्टोक्स इंग्लैंड टीम की नए कैप्टन हैं।

सैम बिलिंग्स को शुक्रवार से एजबेस्टन में भारत का सामना करने के लिए इंग्लैंड के टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। जेम्स एंडरसन की वापसी हो रही है। पांचवां टेस्ट 1-5 जुलाई के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड टीम के हौसले बुलंद है और कीवी टीम को सूपड़ा साफ कर दिया है। न्यूजीलैंड टीम 3-0 से सीरीज हार गई है।

One addition for the fifth Test against @BCCI as @sambillings joins the squad! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏏#ENGvIND