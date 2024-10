VIDEO: शेफाली वर्मा की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया

IND-W vs PAK-W Highlights: भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से शिकस्त दी। भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट पर 105 रन पर रोकने के बाद 18.5 ओवर में चार विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 32 जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रिटायर हर्ट होने से पहले 29 और जेमिमाह रोड्रिग्स ने 23 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना दो विकेट लिये।

भारत ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को आठ विकेट पर 105 रन पर रोक दिया। भारत के लिए श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी ने किफायती गेंदबाजी की। अरुंधति ने चार ओवर में 19 रन पर तीन विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रेयंका ने चार ओवर में 12 रन देकर दो विकेट चटकाये जबकि रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और सोभना आशा को एक-एक सफलता मिली।

That is boundary number ✌ for #ShafaliVerma in the #GreatestRivarly! 💙



Hit ❤ and keep cheering on the #WomenInBlue!



📺 Watch #WomensWorldCupOnStar 👉 #INDvPAK LIVE NOW (Only available in India) pic.twitter.com/zjkEFxl4UN — Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2024

पाकिस्तान के लिए अनुभवी निदा डार ने सबसे ज्यादा 28 रन का योगदान दिया। पूर्व कप्तान ने 34 गेंद की अपनी पारी में एक चौका चौका जड़ा। सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने 26 गेंद में दो चौके की मदद से 17 जबकि निचले क्रम में सैयदा अरूब शाह ने 17 गेंद में नाबाद 14 रन बनाये। रेणुका ने पहले ओवर में ही गुल फिरोजा को खाता खोले बगैर बोल्ड किया। मुनीबा ने हालांकि इस गेंदबाज के दूसरे ओवर में दो चौके के साथ रन गति को तेज किया। दूसरे छोर से सिदरा अमीन (आठ) दीप्ति के खिलाफ स्वीप शॉट पर चौका लगाने के बाद इस तरह के दूसरे प्रयास में बोल्ड हो गयी।

That boundary was worth the wait! 💙



We can't wait to see more of that from #ShafaliVerma and #TeamIndia in the #GreatestRivalry! 🤩



📺 Watch #WomensWorldCupOnStar 👉 #INDvPAK LIVE NOW! pic.twitter.com/Ny2oEBWlw7 — Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2024

पावर प्ले में पाकिस्तान ने दो विकेट पर 29 रन बना लिये थे। अरुंधति की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर आशा ने मुनीबा का बेहद आसान कैच टपका दिया लेकिन इसी ओवर में शेफाली ने ओमाइमा सोहैल (तीन) के कैच को लपकने में कोई गलती नहीं की। पाकिस्तान के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस रखा था। मुनीबा श्रेयंका के खिलाफ क्रीज से बाहर निकली लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और विकेटकीपर ऋचा घोष ने गिल्लियां बिखेरने में देर नहीं लगायी।