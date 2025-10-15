भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीजः रोहित-विराट को आखिरी बार खेलेंगे?, पैट कमिंस ने कहा-लुफ्त उठाएं ऑस्ट्रेलियाई दर्शक, ऐसे खिलाड़ी कम होते?

India-Australia ODI series: ‘विराट और रोहित पिछले 15 वर्षों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रेमियों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है।’

Highlightsनिश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा अच्छा समर्थन मिलता है। 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी।एडिलेड और सिडनी में भी मैच होंगे।

सिडनीः आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भारत के खिलाफ रविवार से पर्थ में शुरू हो रही एकदिवसीय श्रृंखला विशेष है क्योंकि यह आस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने का आखिरी मौका हो सकता है। पीठ की चोट से जूझ रहे 32 वर्षीय कमिंस इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। कमिंस ने जियो हॉटस्टार से कहा, ‘‘विराट और रोहित पिछले 15 वर्षों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रेमियों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है।’

उन्होंने कहा, ‘‘वे निश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा अच्छा समर्थन मिलता है। जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, दर्शक पूरे जोश में रहते हैं।’’ इस शीर्ष तेज गेंदबाज ने कहा कि वह इस श्रृंखला में नहीं खेल पाने से वह काफी निराश हैं जिसमें एडिलेड और सिडनी में भी मैच होंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में नहीं खेल पाना निराशाजनक है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेडियम खचाखच भरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही इस श्रृंखला को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। इस तरह की श्रृंखला में नहीं खेल पाना वास्तव में निराशाजनक होता है।’’ बहरहाल, उन्होंने कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया को जिस दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

उस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, ‘‘ये तीन मैच हैं जिन्हें आप जीतना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह उन युवा खिलाड़ियों को मौका देने से जुड़ा है जिन्होंने अभी तक विश्व कप नहीं खेला है। हमें विश्व कप से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी 15 सदस्यीय टीम क्या होगी और हम इसके लिए अच्छी स्थिति में हैं।’’

तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के टेस्ट करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में कमिंस ने कहा कि वह इस फैसले के पीछे की सोच को समझते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता था कि स्टार्की के दिमाग में टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने का विचार काफी समय से था।

तीनों प्रारूपों में खेलना कठिन है। वह मुझसे कुछ साल बड़े हैं और उन्होंने 100 टेस्ट मैच भी खेले हैं।’’ कमिंस ने कहा, ‘‘वह टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उनका टी20 करियर शानदार रहा है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो स्टार्की जैसा प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जगह ले सकते हैं।’’

कोहली और रोहित सहित भारतीय टीम का पहला बैच ऑस्ट्रेलिया रवाना

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित भारतीय टीम का पहला बैच बुधवार को यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया जहां उसे 19 अक्टूबर से तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला खेलनी है। कोहली और रोहित के साथ टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। यह ग्रुप सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां कुछ प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार के बाहर कतार में खड़े थे।

मुख्य कोच गौतम गंभीर और कोचिंग स्टाफ के कुछ अन्य सदस्य शाम को रवाना होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद अगले दो मैच एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी और इस प्रारूप के विशेषज्ञ 22 अक्टूबर को रवाना होंगे।

टी20 श्रृंखला 29 अक्टूबर से शुरू होगी। वनडे श्रृंखला में सभी की निगाह रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। इन दोनों के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। यह दोनों खिलाड़ी पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 2-0 की जीत के बाद गंभीर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों आगामी श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

हालांकि उन्होंने 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में इन दोनों के खेलने की संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा। गंभीर ने श्रृंखला के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘‘वनडे विश्व कप अभी ढाई साल दूर है। वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वे वापसी कर रहे हैं। उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी उपयोगी साबित होगा।’’

