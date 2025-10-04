भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 टीम की घोषणा की, हार्दिक पांड्या टीम में नहीं

India name T20I squad for Australia tour: भारत ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी टी20I टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिली है। हार्दिक को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले चोट लग गई थी और वह इस समय उस चोट से उबर रहे हैं। हार्दिक की जगह नितीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है, साथ ही वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, भारत ने इस महीने की शुरुआत में यूएई में एशिया कप जीतने वाली अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे, जबकि नए वनडे कप्तान शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। गिल के साथ अभिषेक शर्मा के सलामी बल्लेबाजी करने की उम्मीद है। संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपर होंगे।

तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे, जो वेस्टइंडीज दौरे के बाद कम समय के लिए आराम मिलने के बावजूद खेलना जारी रखेंगे। ऐसी चर्चा थी कि बुमराह के कार्यभार पर विचार किया जाएगा क्योंकि उन्हें दौरे के लिए वनडे टीम से बाहर रखा गया है। भारत अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी-20 मैच खेलेगा।

हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेल रहे हैं?

हार्दिक की अनुपस्थिति के बारे में बात करते हुए, बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि यह ऑलराउंडर अभी भी रिकवरी कर रहा है और अगले हफ़्ते सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना रिहैब शुरू करेगा। अगरकर को लगता है कि इससे नितीश कुमार रेड्डी को अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा।

अगरकर ने कहा, "एशिया कप फ़ाइनल से पहले लगी चोट के कारण हार्दिक ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फ़िट नहीं हो पाएँगे। अगले हफ़्ते सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में उनके रिहैब शुरू करने के बाद हमें और जानकारी मिलेगी। यह सीरीज़ नितीश कुमार को अपनी जगह बनाने का मौका देती है।"

मुख्य चयनकर्ता ने बुमराह के कार्यभार प्रबंधन के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें ज़्यादा काम न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वनडे टीम से बाहर रखा गया है।

अगरकर ने कहा, "हमने उन्हें वनडे मैचों के लिए पहले ही आराम दे दिया है। जब भी संभव हो, हम चोट के जोखिम को कम करने के लिए कार्यभार का प्रबंधन करते हैं। सिराज जैसे अन्य खिलाड़ी भी काफ़ी गेंदबाज़ी करते हैं, इसलिए सभी गेंदबाज़ों का प्रबंधन प्राथमिकता है।"

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की T20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।