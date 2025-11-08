India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: पहली पारी में नाबाद 132 और दूसरी पारी में नाबाद 127 रन, कोलकाता टेस्ट से पहले जुरेल का शानदार प्रदर्शन

Highlights India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: बेंगलुरु के दोनों पारी में शतकीय पंच पूरा किया। India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया था। India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: जुरेल के पिता भारतीय सेना में रहे है और वह कारगिल युद्ध में शामिल थे।

बेंगलुरुः विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की कहानी खास है। पहली पारी में नाबाद 132 रन कूटने के बाद दूसरी पारी में नाबाद 127 रन पर लौटे। पहली पारी में 175 गेंद खेलकर 12 चौके और 4 छक्के मारे। दूसरी पारी में 15 चौके और 1 छक्के मारे। 170 गेंद का सामना किया। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 5वां शतक पूरा किया। पिछली 8 पारियों में चौथा शतक है। उन्होंने आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लखनऊ में और वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में शतक बनाया था। बेंगलुरु के दोनों पारी में शतकीय पंच पूरा किया।

इससे पहले जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया था। भारतीय सेना को समर्पित करते हुए कहा कि उनके मन में हमेशा ‘रणभूमि में उनके योगदान के लिए सम्मान’ रहा है। जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 125 रनों की शानदार पारी खेली थी। जुरेल के पिता भारतीय सेना में रहे है और वह कारगिल युद्ध में शामिल थे।

जुरेल ने अपने छोटे से करियर में ही साबित कर दिया है कि जब भी ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं हों तो भारत की विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सुरक्षित हाथों में है। युवा खिलाड़ी ने इस तरह के मौकों का फायदा उठाने के पूरी तरह से तैयार रहने अहमियत बताई। टेस्ट क्रिकेट में शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज पंत के बाद दूसरी पसंद जुरेल हैं।

दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ चोट लगने पर फिजियो की निगरानी में पंत, गंभीर चोट नहीं

भारत ‘ए’ के कप्तान ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ चार दिवसीय मैच के तीसरे दिन शनिवार को चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद फिजियो की निगरानी में हैं। टीम को अगर जरूरत महसूस हुई तो पंत बल्लेबाजी के लिए दोबारा मैदान पर आ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड उत्कृष्टता केंद्र के मैदान पर दिन के शुरुआती सत्र के अंतिम क्षणों में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज शेपो मोराकी की गेंद पर तीन बार चोट लगने के बाद पंत को एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर ले जाया गया।

उन्हें बाद में बायें हाथ पर पट्टी बांधे देखा गया। पंत जब रिटायर हर्ट हुए तब वह 22 गेंद में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी जगह ध्रुव जुरेल मैदान पर आए। टीम के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘टीम के फिजियो उन पर नज़र रखे हुए हैं और अगर मैच की स्थिति ऐसी होती है तो वे फैसला करेंगे कि वह बल्लेबाजी कर सकते हैं या नहीं।’’

पंत को रिवर्स पुल खेलने के प्रयास में मोराकी की गेंद हेलमेट पर लगी। इसके बाद सामान्य तरीके से पुल शॉट खेलते समय उनकी कोहनी पर चोट लगी। भारतीय विकेटकीपर को फिर पेट के हिस्से पर गेंद लगी जिससे वह दर्द से कराह उठे। तीनों ही मौकों पर उन्हें चिकित्सकीय सहायता लेनी पड़ी।

इंडिया ‘ए’ के कोच ऋषिकेश कानितकर ने आखिरकार पंत को वापस लौटने को कहा, जबकि वह बल्लेबाजी जारी रखना चाहते थे। पहली पारी में 24 रन बनाने वाले पंत को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।