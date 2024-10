IND-W vs PAK-W Highlights: पाकिस्तान टीम 105 रनों पर ढेर, अरुंधति रेड्डी और श्रेयंका पाटिल की घातक गेंदबाजी...

Highlights IND W vs PAK W Highlights: पाकिस्तान टीम 105 रनों पर ढेर Pakistan Team Scored 105 Runs in 20 Overs: भारत के सामने जीत के लिए 106 रनों का लक्ष्य

IND W vs PAK W Highlights: भारत ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को आठ विकेट पर 105 रन पर रोक दिया। भारत के लिए श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी ने किफायती गेंदबाजी की। अरुंधति ने चार ओवर में 19 रन पर तीन विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रेयंका ने चार ओवर में 12 रन देकर दो विकेट चटकाये जबकि रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और सोभना आशा को एक-एक सफलता मिली। पाकिस्तान के लिए अनुभवी निदा डार ने सबसे ज्यादा 28 रन का योगदान दिया। पूर्व कप्तान ने 34 गेंद की अपनी पारी में एक चौका चौका जड़ा।

सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने 26 गेंद में दो चौके की मदद से 17 जबकि निचले क्रम में सैयदा अरूब शाह ने 17 गेंद में नाबाद 14 रन बनाये। रेणुका ने पहले ओवर में ही गुल फिरोजा को खाता खोले बगैर बोल्ड किया। मुनीबा ने हालांकि इस गेंदबाज के दूसरे ओवर में दो चौके के साथ रन गति को तेज किया। दूसरे छोर से सिदरा अमीन (आठ) दीप्ति के खिलाफ स्वीप शॉट पर चौका लगाने के बाद इस तरह के दूसरे प्रयास में बोल्ड हो गयी। पावर प्ले में पाकिस्तान ने दो विकेट पर 29 रन बना लिये थे। अरुंधति की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर आशा ने मुनीबा का बेहद आसान कैच टपका दिया लेकिन इसी ओवर में शेफाली ने ओमाइमा सोहैल (तीन) के कैच को लपकने में कोई गलती नहीं की। पाकिस्तान के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस रखा था। मुनीबा श्रेयंका के खिलाफ क्रीज से बाहर निकली लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और विकेटकीपर ऋचा घोष ने गिल्लियां बिखेरने में देर नहीं लगायी। श्रेयंका का यह ओवर मेडन रहा जिससे 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 41 रन था। निदा ने रेणुका के खिलाफ 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 38 गेंद के सूखे को खत्म किया।

पाकिस्तान ने अगले ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन अरुंधति ने 13वें ओवर में आलिया रियाज (चार) को पगबाधा कर आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। इसी ओवर में आशा ने मैच का अपना दूसरा कैच टपकाकर निदा को जीवनदान दिया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अगले ओवर में आशा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर लगातार दो चौके जड़े लेकिन तीसरे प्रयास में गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट के पीछे ऋचा ने शानदार कैच लपक कर उनकी आठ गेंद में 13 रन की आक्रामक पारी को खत्म किया। श्रेयंका ने तुबा हसन को खाता खोले बगैर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सैयदा ने इस बीच दीप्ति के खिलाफ चौका लगाया। अरुंधति ने 20वें ओवर में निदा को बोल्ड किया लेकिन नाशरा संधू ने आखिरी दो गेंदों पर एक चौके की मदद से नाबाद छह रन बनाकर टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया।