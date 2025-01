IND-W vs IRE-W, 3rd ODI: 48 चौके, 9 छक्के, 2 शतक और 1 फिफ्टी?, रोहित की टीम 418 और मंधाना की टीम 435

Highlights IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: भारत ने आज अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर दर्ज किया (पुरुष या महिला) है। IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: रिकॉर्ड 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पुरुष टीम द्वारा 418/5 था। IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: रावल ने 20 चौके और 1 छक्के की मदद से 129 गेंद में 154 रन बनाए।

IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की शतकीय पारियों की मदद से भारत ने बुधवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम महिला वनडे में पांच विकेट पर 435 रन बनाकर अपना सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के बाद मंधाना (135) और प्रतिका (154) ने 233 रन की भागीदारी निभाकर मजबूत शुरुआत की। इसके बाद ऋचा घोष ने तेजी से 59 रन की पारी खेली। भारत ने 48 चौके और 9 छकके उड़ाए। भारत ने आज अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर दर्ज किया (पुरुष या महिला) है। पिछला रिकॉर्ड 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पुरुष टीम द्वारा 418/5 था। मंधाना ने 80 गेंद में 135 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। रावल ने 20 चौके और 1 छक्के की मदद से 129 गेंद में 154 रन बनाए।

IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: महिला वनडे पारी में सर्वाधिक बाउंड्री-

71 - एनजेड-डब्ल्यू बनाम आईआरई-डब्ल्यू, डबलिन, 2018

59 - एनजेड-डब्ल्यू बनाम आईआरई-डब्ल्यू, डबलिन, 2018

57 - IND-W बनाम IRE-W, राजकोट, 2025

56 - इंग्लैंड-डब्ल्यू बनाम एसए-डब्ल्यू, ब्रिस्टल, 2017

53 - एनजेड-डब्ल्यू बनाम आईआरई-डब्ल्यू, डबलिन, 2018।

आयरलैंड की गेंदबाज जूझती नजर आई और उसके लिए ओर्ला प्रेंडरगास्ट (71 रन देकर दो विकेट) दो विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रही। प्रतिका रावल ने अब तक छह एकदिवसीय पारियों में 74 की औसत से 444 रन बनाई हैं। यह पहले छह महिला एकदिवसीय मैचों के बाद किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक है। नत्थाकन चंथम के 322 को पीछे छोड़ दिया।

Pratika Rawal departs for 154!



End of an extraordinary knock 👏👏#TeamIndia now inching closer to the 400-run mark!



Updates ▶️ https://t.co/xOe6thhPiL#INDvIRE | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/5lmEsIB3W0— BCCI Women (@BCCIWomen) January 15, 2025

IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: महिला वनडे में 400 से अधिक का योग

491/4 - NZ-W बनाम IRE-W, डबलिन, 2018

455/5 - NZ-W बनाम PAK-W, क्राइस्टचर्च, 1997

440/3 - NZ-W बनाम IRE-W, डबलिन, 2018

435/5 - IND-W बनाम IRE-W, राजकोट, 2025

418 - एनजेड-डब्ल्यू बनाम आईआरई-डब्ल्यू, डबलिन, 2018

412/3 - AUS-W बनाम DEN-W, मुंबई, 1997।

IND-W vs IRE-W, 3rd ODI Live Score: महिला वनडे में IND-W के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

188 - दीप्ति शर्मा बनाम आईआरई-डब्ल्यू, पोटचेफस्ट्रूम, 2017

171* - हरमनप्रीत कौर बनाम AUS-W, डर्बी, 2017

154 - प्रतिका रावल बनाम आईआरई-डब्ल्यू, राजकोट, 2025

143* - हरमनप्रीत कौर बनाम इंग्लैंड-डब्ल्यू, कैंटरबरी, 2022

138* - जया शर्मा बनाम PAK-W, कराची, 2005