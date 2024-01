IND-W vs AUS-W, 2nd T20I: निर्णायक मैच कल, सीरीज 1-1 से बराबर, ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से लिया बदला, छह विकेट से दी मात, 300वां मैच को खेल रहीं पैरी ने कमाल कर दिया

Highlights तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला दी। महिला टीम ने पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी। डीवाई पाटिल स्टेडियम में 'इंडिया, इंडिया' के नारे गूंज उठे।

IND-W vs AUS-W, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने शानदार पलटवार किया और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। तीसरा और निर्णायक मैच कल (9 जनवरी) को खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम ने पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को छह विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला दी।

रविवार को जब शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बल्लेबाजी करने उतरीं तो डीवाई पाटिल स्टेडियम में 'इंडिया, इंडिया' के नारे गूंज उठे। सीरीज के शुरुआती मैच में शानदार जीत के बाद घरेलू टीम से उम्मीदें बहुत अधिक थीं और 42,000 से अधिक की मजबूत भीड़ ने सुनिश्चित किया कि वे ब्लू इन वीमेन का भरपूर समर्थन करें।

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने शानदार गेंदबाजी के बाद एलिसे पैरी के 21 गेंद में नाबाद 34 रन की मदद से जीत हासिल की। भारतीय आल राउंडर दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन भी टीम के काम नहीं आ सका जिन्होंने पहले 31 रन की पारी खेली और फिर 22 रन देकर दो विकेट झटके। डीवाई पाटिल स्टेडियम में बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारतीय बल्लेबाज शुरूआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सकीं।

जिससे मेजबान टीम आठ विकेट पर 130 रन ही बना सकी। आस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 19 ओवर में चार विकेट पर 133 रन बनाकर हासिल कर लिया। अंतिम दो ओवर में आस्ट्रेलिया को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। फोबे लिचफील्ड (12 गेंद में तीन चौके, नाबाद 18 रन) ने श्रेयांका पाटिल की पहली तीन गेंद पर दो चौके जड़कर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

सभी प्रारूपों में अपना 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही पैरी ने अपनी नाबाद पारी के दौरा तीन चौके और दो छक्के जड़े। उन्होंने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर एक ओवर रहते टीम को जीत दिलायी। एलिसा हीली (26) और बेन मूनी (20) ने पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी कर आस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत करायी। दीप्ति ने इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट झटके।

The winning hit for 6️⃣ in her 300th international game! Ellyse Perry 🙌 #INDvAUS pic.twitter.com/MBQRm2RJ3a

तहलिया मैकग्रा ने पाटिल की गेंद पर आउट होने से पहले 21 गेंद में 19 रन बनाये। एशले गार्डनर सात रन ही बना सकीं। इसके बाद पैरी और लिचफील्ड ने टीम को जीत दिलायी। इससे पहले स्मृति मंधाना (23), ऋचा घोष (23) और जेमिमा रोड्रिग्स (13) अच्छी शुरूआत करने के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सकीं और आस्ट्रेलिया ने लगातार विकेट झटककर भारत पर दबाव बनाये रखा।

दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे लेकिन दीप्ति शर्मा ने पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट होने से पहले 27 गेंद में पांच चौके से 31 रन बनाकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया। आस्ट्रेलिया के लिए किम गार्थ ने शुरूआती झटके दिये, उन्होंने पहले शेफाली वर्मा (01) को पगबाधा आउट किया और फिर रोड्रिग्स की पारी खत्म की जिन्होंने तेजी से तीन चौके जड़कर शुरुआत की थी।

पहले मैच में भारतीय टीम ने पावरप्ले में लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाये थे लेकिन रविवार को दो विकेट पर 33 रन ही बना सकी जिसमें मंधाना के कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स शामिल थे। भारतीय उप कप्तान मंधाना ने गार्थ पर डीप स्क्वायर लेग में एक छक्का और फिर कवर पर चौका जड़ा।

What a way to cap off your 300th international appearance! ⭐️



After her match-winning six against India, a look back at the legendary all-rounder's finest performances 👇#INDvAUShttps://t.co/Gqlo9lnkEd