IND vs ZIM T20I series 2024: टीम के साथ जिंबाब्वे नहीं गए गिल, रियान और अभिषेक के साथ लक्ष्मण रवाना, युवा टीम 6 जुलाई से करेगी धमाल

Highlights अमेरिका से सीधे हरारे में टीम से जुड़ेंगे। बीसीसीआई ने तस्वीरें ‘एक्स’ पर पोस्ट कीं। भारत की विश्व चैंपियन टीम तूफान बेरिल के कारण बारबडोस में फंसी हुई है।

IND vs ZIM T20I series 2024: राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के मार्गदर्शन में युवा भारतीय क्रिकेट टीम छह जुलाई से हरारे में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए जिंबाब्वे रवाना हो गई। टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे जबकि युवा खिलाड़ी रियान पराग और अभिषेक शर्मा को पिछले आईपीएल में उनके प्रदर्शन के बाद पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टी20 विश्व कप के लिए रिजर्व सलामी बल्लेबाज रहे कप्तान गिल ब्रेक पर थे और वह अमेरिका से सीधे हरारे में टीम से जुड़ेंगे।

India have made three alterations to their squad for the first two T20Is against Zimbabwe 😲



